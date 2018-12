Team Sky valt mogelijk in Chinese handen: “Als de kans zich voordoet, gaan we het serieus bekijken” XC

14 december 2018

11u08

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Team Sky valt binnenkort mogelijk in Chinese handen. Tim Kay, CEO van Global Cycling Project, vertelt aan Cyclingnews dat hij interesse heeft om de Britse wielerploeg over te nemen.

Kay wil eerst en vooral zelf een WorldTour-team oprichten, dat in 2020 zou moeten debuteren op het hoogste niveau. Vijf jaar later moet een Chinees de Ronde van Frankrijk winnen. Dat is de droom. Maar Kay kan mogelijk sneller een Tourwinnaar afleveren - dan wel geen Chinese eindlaureaat.

De zakenman is namelijk bereid om Team Sky over te nemen. “Er is nog niet over gesproken, maar als de kans zich voordoet, ga ik die mogelijkheid serieus bekijken”, luidt het bij Cyclingnews. “We kunnen ons project -het eerste Chinese team met een WorldTour-licentie- ook realiseren door het huidige Sky-model over te nemen.”

Kay heeft tevens al banden met Team Sky. “Ik ben goed bevriend met Shane Sutton (jarenlang coach van Sky, red.). Daarnaast is teambaas Dave Brailsford als een idool voor mij. Ik weet wat ze gedaan hebben, en hoe ze dat flikten. Telkens op de juiste manier.”

Dat Team Sky niet goedkoop is, beseft Kay maar al te goed. “Zo’n deal wordt niet in één nacht geregeld. Ik ben al veertien à vijftien maanden bezig met mijn project. Dat duurt jaren. En dat geld wordt niet even met een simpele cheque betaald.”