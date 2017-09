Team Sky, met 35 miljoen euro de rijkste wielerploeg ter wereld Joeri De Knop

31.048.000 Britse pond of, omgerekend: een slordige 35 miljoen euro. Dat was het werkbudget van Team Sky in 2016, waarmee het algemeen wordt aanzien als de rijkste wielerploeg ter wereld. De financiële slagkracht lag liefst 27% hoger dan in 2015 (24.442.000 pond of 28 miljoen euro) en is in vergelijking met het debuutjaar 2010 zelfs méér dan verdubbeld (14.603.000 pond of ongeveer 16,6 miljoen euro). De publicatie van die cijfers en de inzage in de jaarrekeningen door Sky's overkoepelende holding 'Tour Racing Limited' wordt in Groot-Brittannië wettelijk verplicht. Andere teams communiceren doorgaans niet over hun budget.

Voor die extra centen in 2016 zorgden vooral de drie hoofdsponsors Sky UK Limited, 21st Century Fox en Sky Italia: 23,5 miljoen pond (26,67 miljoen euro), vijftig procent meer dan de 15,7 miljoen pond (17,84 miljoen euro) van 2015. Sky UK Limited heeft daarin het grootste aandeel (85%). De kleinere kledij- en materiaalsponsors zoals Pinarello (fietsen), Rapha (truien) en Shimano (onderdelen) waren goed voor 3,28 miljoen pond (3,7 miljoen euro). De totale renners- en personeelskost - de ploeg had 33 fulltime werknemers en 29 renners in dienst - werd voor 2016 beraamd op 24.338.000 pond (27,7 miljoen euro), merkelijk hoger ook dan het jaar voordien. Ter herinnering: Sky trok in 2016 onder meer Michal Kwiatkowski en Mikel Landa aan en vernieuwde het contract van - inmiddels - viervoudig Tourwinnaar Chris Froome (huidig jaarloon: 4,5 miljoen euro).

Nog enkele opmerkelijke vaststellingen, tot slot. De sommen betaald door race-organisatoren, gecatalogeerd onder de noemer 'andere inkomsten', daalden van 3.828.000 pond (4,35 miljoen euro) naar 2.270.000 pond (2,58 miljoen euro). Ook het deelbudget voor PR en marketing werd teruggeschroefd: van 612.000 pond (kleine 700.000 euro) naar 425.000 pond (klein half miljoen euro), terwijl de middelen, uitgetrokken voor sportwetenschappelijke begeleiding en onderzoek, dan weer stegen met afgerond 34.000 pond (38.500 euro).

