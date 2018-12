Team Sky door de jaren heen: periode vol succes en controverses MDB

13 december 2018

11u55 0

Team Sky verdwijnt na 2019 uit het peloton en Dave Brailsford krijgt de lastige taak om op zoek te gaan naar een nieuwe geldschieter. De voorbije negen jaar boekte de ploegleider met sponsor Sky alvast wel de ene zege na de andere, maar kwam met zijn wielerformatie ook ettelijke keren in opspraak. De passage van Sky in het peloton in een tijdlijn gegoten.

4 januari 2010: Het nieuwe wielerteam Sky Professional Cycling wordt in Londen voorgesteld. Serge Pauwels is dan een van de renners van het Britse wielerproject.

24 januari 2010: Chris Sutton boekt in de zesde rit van de Tour Down Under de eerste zege van Sky in competitieverband.

27 februari 2010: Juan Antonio Flecha wint de Omloop. Het is de eerste klassieke zege voor Sky.

8 mei 2010: Bradley Wiggins wint de openingstijdrit van de Giro en draagt als eerste Sky-renner de leiderstrui in een grote ronde.

12 juni 2011: Bradley Wiggins wint de Dauphiné.

7 juli 2011: Edvald Boasson Hagen is de eerste Sky-renner die een rit wint in de Tour de France.

7 september 2011: Chris Froome boekt in de Vuelta zijn eerste zege in een grote ronde.

29 oktober 2012: Steven De Jongh geeft toe dat hij tijdens zijn actieve wielercarrière verboden producten heeft gebruikt. De Nederlander moet zo ook bij Team Sky vertrekken waar hij drie jaar lang als ploegleider werkte.

19 juli 2012: Michelle Cound, de vriendin van Chris Froome, uit haar ongenoegen nadat Froome zich in de 17de rit van de Tour de France wegcijfert voor kopman Bradley Wiggins. “Als je trouw wilt, koop dan een Froome-hond. Ik schat die kwaliteit hoog in, maar er zijn er die daar misbruik van maken”, schrijft Cound op Twitter.

22 juli 2012: Bradley Wiggins is de eerste Brit die de Tour de France wint. Mark Cavendish maakt het Sky-feestje helemaal compleet door ook de slotrit op de Champs Elysées te winnen.

21 januari 2013: De Belgische wielerbond bevestigt dat het een onderzoek opstartte naar Geert Leinders die in 2011 en 2012 voor Sky werkte. Ex-renners Levi Leipheimer en Danny Nelissen getuigden dat Leinders hen bij Rabobank hielp om doping toe te dienen. De Belgische dokter wordt uiteindelijk levenslang geschorst.

17 december 2013: De UCI start een disciplinaire procedure op tegen Sky-renner Jonathan Tiernan-Locke op basis van afwijkende bloedwaarden in zijn biologisch paspoort. In juli 2014 wordt Tiernan-Locke ook ontslagen door zijn ploeg.

21 juli 2013: Chris Froome pakt zijn eerste eindzege in de Tour de France.

1 maart 2014: Ian Stannard wint de Omloop.

19 maart 2014: Sergio Henao is de eerste Sky-renner die op non-actief wordt gezet. De Colombiaan heeft afwijkende bloedwaarden, maar mag na 8 weken weer koersen.

27 maart 2015: Geraint Thomas wint de E3 Harelbeke.

26 juli 2015: Chris Froome wint de Tour de France voor de tweede keer.

24 april 2016: Wout Poels zegeviert in Luik-Bastenaken-Luik. Het is de eerste zege in een monument voor Sky.

24 juli 2016: Chris Froome volgt zichzelf op en pakt zijn derde eindzege in de Tour de France.

7 oktober 2016: Het Britse anti-dopingagentschap UKAD bevestigt dat er een onderzoek aan de gang is naar Team Sky na een artikel van de Daily Mail. Daarin wordt gezegd dat Sky op de dag dat Bradley Wiggins in 2011 de Dauphiné won een verdacht pakketje had ontvangen. Volgens ploegbaas Dave Brailsford ging het om “het legale hoestmiddel fluimicil”. Bijna een jaar later wordt het onderzoek afgesloten bij gebrek aan bewijs.

18 maart 2017: Michal Kwiatkowski wint Milaan-Sanremo.

1 juli 2017: Sky treedt met aerodynamische bolletjes op de tijdritpakken aan in de openingstijdrit van de Tour de France. Omdat het een oneerlijk voordeel zou opleveren ontstaat er commotie. Uiteindelijk worden de zogenaamde Vortex-pakken in de nieuwe regels die de UCI in oktober publiceert verboden.

23 juli 2017: Chris Froome wint voor de vierde keer de Tour de France.

10 september 2017: Chris Froome wint voor de eerste keer de Vuelta.

13 december 2017: Team Sky komt in de salbutamol-zaal zelf met een persbericht naar buiten. Na afloop van de 18de rit van de Ronde van Spanje leverde Chris Froome op 7 september 2017 een urinestaal af waarin een concentratie van 2.000 nanogram/ml salbutamol werd gemeten. Dubbel zoveel als toegestaan. Enkele dagen voor de start van de Tour van 2018 wordt Froome door de UCI vrijgesproken.

5 maart 2018: Een Britse parlementaire onderzoekscommissie publiceert een rapport waarin het stelt dat Sky in de aanloop van de Tour van 2012 de antidopingregels van het WADA gebruikte voor oneigenlijk gebruik van de krachtige corticosteroïde Triamcinolon. Sky zegt dat het middel gebruikt werd om de astma-aandoeningen en allerlei allergieën van Bradley Wiggins te behandelen. “Het doel was niet om een medische aandoening te behandelen. Maar wel om een betere vermogen/gewichtverhouding te bekomen voor Wiggins en mogelijk andere renners in de aanloop naar de race”, klonk het in het rapport.

27 mei 2018: Chris Froome is de zevende renner die alle grote rondes wint na zijn zege in de Giro.

29 juli 2018: Geraint Thomas wint de Tour de France.