Team Sky blaast tegenstand weg in ploegentijdrit Dauphiné, Kwiatkowski opnieuw leider

06 juni 2018

16u30 18 Wielrennen Team Sky heeft met overmacht de ploegentijdrit in de Dauphiné gewonnen. De Britse WorldTour-formatie was over 35 kilometer tussen Pont-de-Vaux en Louhans liefst 37 seconden sneller dan BMC. Lotto-Soudal werd knap derde. Michal Kwiatkowski mag dan weer opnieuw de gele leiderstrui aantrekken.

De 22 teams kregen een vlakke beproeving van 35 kilometer voorgeschoteld. Hetzelfde aantal kilometer als de ploegentijdrit in de Tour, al is die met enkele hindernissen een stuk lastiger. Geen echte generale repetitie dus, al wilden de klassementsrenners vandaag ongetwijfeld hun slag slaan.

De spits werd afgebeten door Team Sunweb. De Nederlandse wielerformatie is wereldkampioen ploegentijdrijden, maar had vooraf geen kans op de dagzege. Wegens een virus binnen de ploeg, bleven er slechts vijf renners over. Ter info: de chrono aan de streep stopte wanneer de vierde man de finishlijn overschreed.

De eerste richttijd werd neergezet door de troepen van LottoNL-Jumbo. Hardrijder Jos van Emden en z’n ploegmakkers legden het traject af in 38 minuten en 5 seconden. Die tijd bleef een poos op de tabellen staan, tot AG2R drie tellen onder de chrono van de Nederlanders doken.

Sky oppermachtig, Lotto sneller dan Quick.Step

Oliver Naesen en co op mochten echter nooit dromen van de dagzege, aangezien de echte kleppers nog moesten komen. Maar spannend werd het nooit. Eén team was te sterk voor de tegenstand: Team Sky.

De Britse WorldTour-formatie klokte af in 36'33", ruim sneller dan de rest. BMC en Lotto-Soudal werden respectievelijk tweede en derde. Mitchelton-Scott en Quick.Step Floors maakten de top vijf compleet. In de stand telt Kwiatkowski drie seconden voorsprong op de Italiaan Gianni Moscon en negen seconden op de Spanjaard Jonathan Castroviejo, beiden ploegmaats van de Pool. Jens Keukeleire is negende op 1'01".

Morgen staat de vierde etappe op het programma, een bergrit over 181 kilometer van Chazey-sur-Ain en Lans-en-Vercors. De Dauphiné eindigt zondag op de flanken van de Mont Blanc.

C'était attendu : @TeamSky met tout le monde d'accord et prend la tête, probablement pour de bon ! ⏱️💪@TeamSky takes a comfortable lead on the finish line and will probably get the win in Louhans! ⏱️💪#Dauphiné pic.twitter.com/opfokmibek Critérium du Dauphiné(@ dauphine) link

Uitslag (top 10)

1. Sky de 35 km in 36:33

2. BMC op 0:37

3. Lotto Soudal 0:52

4. Mitchelton-Scott 0:56

5. Quick-Step Floors 1:01

6. Trek-Segafredo 1:26

7. AG2R La Mondiale 1:29

8. Movistar 1:31

9. LottoNL-Jumbo 1:32

10. Groupama-FDJ 1:33

Kwiatkowski opnieuw in het geel: "De perfecte rit"

Kwiatkowski kwam met de schrik en enkele schaafwonden uit zijn valpartij in de finale van gisteren. "Ik ben zo blij dat ik er vanaf ben gekomen zonder zware blessures. Als er één dag was waarop ik wou winnen in deze Dauphiné, dan was het deze ploegentijdrit. Het is altijd een fantastisch gevoel om samen met het team te winnen, en ik denk dat we de perfecte rit reden", vertelde de 28-jarige Pool na de ploegentijdrit.

"Technisch en tactisch reden we de perfecte race. We hebben alle jongens helemaal kunnen gebruiken tot het einde. Deze 35 kilometer waren echt veeleisend: altijd andere hellingspercentages en andere snelheden. Ik ben zo blij. De proloog had getoond dat we op papier de snelsten waren, maar het is nog een andere zaak om dat dan ook te doen."

Voor Kwiatkowski was de overwinning in de ploegentijdrit al het zesde succes van 2018. Eerder dit jaar was hij ook al driemaal aan het feest in de Ronde van de Algarve, won hij de Tirreno-Adriatico, en zette hij de snelste tijd neer in de proloog van deze Critérium du Dauphiné.

Stand (top 10)

1. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) de 394,5km in 9u28:21 (gem. 41,646873km/u)

2. Gianni Moscon (Ita/SKY) op 0:03

3. Jonathan Castroviejo (Spa/SKY) 0:09

4. Geraint Thomas (GBr/SKY) 0:21

5. Brent Bookwalter (VSt/BMC) 0:48

6. Damiano Caruso (Ita/BMC) 0:52

7. Joey Rosskopf (VSt/BMC) 0:53

8. Daryl Impey (ZAf/MTS) 0:54

*** 9. Jens Keukeleire (Bel/LTS) 01:01

10. Bob Jungels (Lux/QST) 01:08