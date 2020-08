Team Ineos zet alles op titelverdediging Bernal: géén Thomas of Froome in Tour-selectie DMM

19 augustus 2020

09u05 5 Wielrennen Verrassing van formaat. Team Ineos Grenadiers laat Chris Froome én Geraint Thomas thuis voor de Tour. De Britse ploeg zet alles op de titelverdediging van Egan Bernal. Giro-winnaar Richard Carapaz wordt wel bij de selectie gehaald.

Het zou wellicht een unicum geweest zijn in de wielergeschiedenis: drie Tourwinnaars in één selectie. Het zag er lang naar uit dat Team Ineos - dit jaar voor de gelegenheid Team Ineos Grenadiers - met Egan Bernal (23), Geraint Thomas (34) én Chris Froome (35) naar de Tour zou trekken. De drie zijn samen goed voor zes Tour-overwinningen, vorige week kwamen ze ook samen aan de start van de Dauphiné.

Daar werd duidelijk dat viervoudig Tourwinnaar Chris Froome niet helemaal de oude is na zijn zware val in de Dauphiné van vorig jaar. Froome vertrekt na dit seizoen ook bij Ineos om voor Israel-Start Up Nation te gaan rijden. Geraint Thomas (Tourwinnaar in 2018) van zijn kant viel wat tegen in de Dauphiné. Egan Bernal gaf dan weer op uit voorzorg met een rugblessure.

Veel vraagtekens dus voor het wielerpubliek, al is er nu klare wijn. Ineos gaat vol voor een tweede Tourzege van Egan Bernal. Manager Dave Brailsford laat Froome en Thomas verrassend thuis voor de Tour. “Het is cruciaal om de juiste kopman de juiste ondersteuning te geven in de juiste wedstrijd. We hebben grondig geanalyseerd wat de beste mogelijkheden zijn en dat betekent dat Egan opnieuw voor geel gaat.”

“Geraint Thomas richt zijn pijlen op de Giro, daar krijgt hij de kans om de Tourzege op zijn palmares te koppelen aan een nieuwe zege in een grote ronde. Chris Froome gaat zich op zijn beurt focussen op de Vuelta. Chris is een kampioen en heeft geweldig veel verbetenheid in zijn comeback gestoken. We willen hem steunen in zijn poging nog een grote ronde te winnen. De Vuelta geeft hem iets meer tijd om naar zijn beste niveau toe te groeien.”

Tourselectie Ineos: Andrey Amador, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov, Dylan van Baarle

