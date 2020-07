Team INEOS bevestigt: Chris Froome verlaat de ploeg op het einde van het seizoen MXG

09 juli 2020

11u07 0 Wielrennen Chris Froome (35) is bezig aan zijn laatste maanden bij Team INEOS. De viervoudige Britse Tourwinnaar krijgt aan het einde van het seizoen geen nieuw contract van de ploeg. Algemeen Manager Sir Dave Brailsford: “We maken die aankondiging nu al opdat we zo een einde kunnen maken aan alle speculaties. De focus van de ploeg is nu om het seizoen te hervatten.

Froome rijdt sinds 2010 voor de ploeg. Eerst onder de naam Team Sky, sinds dit seizoen Team INEOS. De Brit won het afgelopen decennium vier keer de Ronde van Frankrijk, één keer de Giro en één keer de Vuelta. “Het is een fantastisch decennium geweest bij de ploeg. We hebben samen zoveel bereikt en ik zal die momenten altijd koesteren. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen in de toekomst nu een nieuwe fase in mijn carrière aanbreekt. Ondertussen focus ik mij volop op het winnen van een vijfde Ronde van Frankrijk met Team INEOS.

Brailsford: “Chris is bij ons van bij de start. Hij is een groot kampioen en hebben doorheen de jaren heel wat memorabele momenten gedeeld. Maar ik geloof echt dat dit de juiste beslissing is, zowel voor het team als voor Chris. Gezien zijn status is het logisch dat hij alleen de leider moet zijn binnen een ploeg en die garantie kunnen wij hem op dit moment niet geven. Een vertrek bij onze ploeg kan hem die zekerheid wel bieden. Daarnaast krijgen andere renners binnen onze ploeg nu de kans om dat leiderschap af te dwingen.”

De weg voor Froome naar Israel Start-Up Nation ligt nu helemaal open voor de Brit. Op korte termijn wordt daar een akkoord verwacht.