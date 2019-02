Team Deceuninck-Quick.Step biedt excuses aan en neemt maatregelen na affaire-Keisse: “We gaan gedragsprotocollen invoeren”



IB

01 februari 2019

02u42 0 Wielrennen Na de heisa rond de seksuele houding die renner Iljo Keisse aannam tijdens een fotomoment met een Argentijnse vrouw, waarna hij uit de Ronde van San Juan werd gezet, heeft het team Deceuninck-Quick.Step van Patrick Lefevere nu ook een officiële verklaring over het “spijtige incident” uitgebracht.

Daarin biedt het team opnieuw haar “oprechte excuses” aan voor de gebeurtenissen van de afgelopen dagen “ten eerste aan de betrokken vrouw, maar ook aan alle vrouwen, fans en sponsoren”.

“We tolereren dit gedrag niet. Als team dragen we waarden als wederzijds respect hoog in het vaandel en dat werd in deze situatie niet toegepast. Iljo erkent zijn fout en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn acties”, klinkt het.

“Respect voor iedereen”

“Als team zijn we er ons bewust van dat het een van onze hoofdtaken is om onze renners te onderwijzen en ervoor te zorgen dat ze respect tonen voor iedereen. De gebeurtenissen die zich de afgelopen dagen hebben afgespeeld zijn iets waar we reeds lessen uit getrokken hebben – wat we zullen blijven doen. Om die reden hebben we besloten om in de nabije toekomst specifieke gedragsprotocollen in te stellen voor alle renners en de staf om te voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt.”

“Nogmaals onze excuses voor iedereen die bij dit spijtige incident betrokken was.”

Quiero pedir disculpas a todos por el gesto que hice la semana pasada. No queria ofender ninguno y lo lamento mucho, lo se que he cometido un error pero no soy una persona irrespetuosa, vuelvo a pedir disculpas. @vueltasanjuanok Iljo Keisse(@ IljoKeisse) link