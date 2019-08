Talentvolle Ganna triomfeert in korte tijdrit BinckBank Tour, Wellens blijft leider XC

17 augustus 2019

16u38 4 Wielrennen Filippo Ganna heeft de individuele tijdrit in de BinckBank Tour naar zijn hand gezet. De 23-jarige Italiaan was vijf seconden sneller dan zijn landgenoot Edoardo Affini. Tim Wellens behield zijn leiderstrui. Morgen staat de slotrit op het menu.

Den Haag was vandaag het schouwtoneel van de individuele tijdrit in de BinckBank Tour. In totaal moest er slechts 8,4 kilometer afgelegd worden. Stefan Küng was vooraf de grote favoriet. De Zwitserse hardrijder won de voorbije twee jaar de tijdrit in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers.

De Nederlander Jos van Emden toonde zich in zijn kampioenentrui en knalde naar de toptijd in z’n eigen land: 9’24”. Maar onze noorderbuur moest in de hotseat al snel plaats ruimen voor een indrukwekkende Filippo Ganna (9'16"), de 23-jarige tijdritkampioen van Italië.

Italië boven

Vervolgens deed de talentvolle Edoardo Affini beter dan thuisrijder Van Emden, maar de Italiaan beet z’n tanden stuk op de chrono van Ganna. Affini kwam vijf seconden tekort om de tijd van zijn landgenoot van de tabellen te vegen.

Nadien rolde Küng van het startpodium. De lange Zwitser stelde ietwat teleur en legde uiteindelijk het traject tien tellen trager af dan dan Ganna. Geen derde tijdritzege op rij dus voor Küng - hij moest vrede nemen met de vierde plek.

Finaal verdedigde leider Tim Wellens een bonus van vier seconden op Marc Hirschi, Laurens De Plus volgde op veertien tellen in het klassement. De leiderstrui van Wellens kwam echter nooit in gevaar. De Belg van Lotto-Soudal eindigde als tiende, op twintig seconden van ritwinnaar Ganna. Morgen staat de slotrit op het programma, de finish ligt in Geraardsbergen.

Uitslag (top 10)

1. Filippo Ganna (Ita/INS) in 09:16 (gem. 54,38 km/u)

2. Edoardo Affini (Ita/MTS) op 0:05

3. Jos van Emden (Ned/TJV) 0:08

4. Stefan Kung (Zwi/GFC) 0:11

5. Harry Tanfield (GBr/TKA) 0:15

6. Bob Jungels (Lux/DQT) 0:16

7. Mads Pedersen (Den/TFS) 0:16

8. Soren Kragh Andersen (Den/SUN) 0:16

9. Laurens De Plus (Bel/TJV) 0:18

10. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:20

Stand (top 10)

Tim Wellens (Bel/LTS)

2. Marc Hirschi (Zwi/SUN) op 0:08

3. Laurens De Plus (Bel/TJV) 0:12

4. Stefan Kung (Zwi/GFC) 0:40

5. Ivan Garcia (Spa/TBM) 0:43

6. Mike Teunissen (Ned/TJV) 0:45

7. Soren Kragh (Den/SUN) 0:45

8. Fabio Felline (Ita/TFS) 0:49

9. Michael Valgren (Den/TDD) 0:53

10. Greg Van Avermaet (Bel/CCC) 0:54