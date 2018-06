Talentvolle Belg lijkt te winnen in Giro U23, maar maakt vervolgens jammerlijke inschattingsfout XC

08 juni 2018

19u47 0 De beelden van het te vroeg juichen van Gerben Thijssen in #GiroU23Enel (via Cicloweb / PMGSport) pic.twitter.com/rqxRp4qSes WielerFlits.nl(@ WielerFlits) link

De eerste etappe in lijn van de Giro U23 was een prooi voor Giovanni Lonardi. De Italiaan profiteerde van een inschattingsfout van Gerben Thijssen. De renner van Lotto-Soudal U23 gooide z’n handen immers te vroeg in de lucht en moest uiteindelijk vrede nemen met de tweede plek. Daarnaast ook positief nieuws uit het Belgische kamp: Jasper Philipsen werd derde en neemt door bonificaties de leiderstrui over van Edoardo Affini.