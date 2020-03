Sweeck en Betsema verlengen contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal ABD

01 maart 2020

12u32

Bron: Belga 0 Koers kort Belgisch kampioen veldrijden Laurens Sweeck heeft zijn contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal tot eind 2022 verlengd, zo maakte het team van Jurgen Mettepenningen zondag bekend. De Nederlandse Denise Betsema zette haar handtekening onder een nieuwe verbintenis tot eind 2024.

Sweeck werd dit jaar voor de eerste keer Belgisch kampioen en pakte daarnaast de eindzege in de Superprestige. "Het is altijd mijn bedoeling geweest om mijn sterkhouders samen te houden. Laurens vormt samen met Eli (Iserbyt, red) en Michael (Vanthourenhout, red) een perfect, complementair trio. Blij dat we ons kunnen blijven profileren als beste ploeg", aldus Mettepenningen.

"Ik kwam door het samengaan van de twee ploegen bij Jurgen terecht, maar merkte sindsdien dat alles hier perfect verloopt. Ik voel me hier prima, en dus is deze contractverlenging een logische stap", reageert Laurens zelf.

Betsema was dit seizoen dan weer goed voor een uitstekende comeback in het veld na een dopingschorsing van een half jaar. "Het wederzijds vertrouwen is enorm", legt Betsema uit. "Jurgen is mij blijven steunen in de moeilijke periode die ik achter de rug heb, en ik heb die steun echt wel als bijzonder ervaren. Ik voel me hier ook heel erg op mijn plek. Dat geeft rust."