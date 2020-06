Sven Nys volledig uitgeteld na trainingstocht met zoon Thibau GVS

25 juni 2020

21u03 5

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vollédig kapot. Sven Nys maakte vandaag in de helse temperaturen een trainingsrit met zoon Thibau, en moest daarvoor héél diep gaan. Na de tocht lag de tweevoudige wereldkampioen uit het veld volledig uitgeteld op de grond. “Hij houdt ervan om met mij te trainen”, schreef de 17-jarige Thibau bij de video. Toch kwam er ook wat medeleven bij kijken, want de wereldkampioen bij de junioren reikte zijn vader een koude fles water en een handdoek aan. “Voor de zoveelste keer de warmte niet kunnen temmen”, schreef Sven nadat ie bekomen was op Twitter.

Dat Thibau Nys in blakende vorm verkeert, bleek vorige zondag nog. Toen won hij de Slag om Balenberg en klopte met Mathieu van der Poel, Laurens Sweeck, Toon Aerts en Eli Iserbyt niet de minsten.