Sven Nys reageert op zoveelste hartfalen van jonge wielrenner: “Stop met het toelaten van corticoïden” XC

09 oktober 2018

09u05 0 Wielrennen De wielerwereld is nog steeds in rouw. De 23-jarige Jimmy Duquennoy werd vrijdagavond in zijn zetel het slachtoffer van een hartfalen. Opnieuw een talentvolle renner die plots het leven laat. Dat weet ook Sven Nys, die met een concrete suggestie komt.

“Je kan om te beginnen al eens stoppen met het toelaten van alle corticoïden”, aldus de voormalige veldrijder op Twitter. “Dat helpt zeker de natuurlijke pijngrens niet te overschrijden.”

Je kan om te beginnen al is stoppen met het toelaten van alle #corticoiden. Helpt zeker de natuurlijke pijngrens niet te overschrijden. https://t.co/BxSlg3AYoA Sven Nys(@ sven_nys) link

Corticoïden worden als geneesmiddel gebruikt bij infecties, ontstekingen en ziekten van het immuunsysteem. In competitie zijn corticoïden toegelaten, maar enkel bij een zogenaamde "toelating voor therapeutisch gebruik". Dus louter bij een medische uitzondering.

De UCI vindt nu eenmaal dat renners in geval van nood hun sport moeten kunnen beoefenen. Maar het middel is prestatiebevorderend - je kan er je grens mee verleggen. En het is een gevaarlijk goedje. Zeker als je ermee overdrijft. Afschaffen dus? Nys is alvast voorstander.