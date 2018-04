Sven Nys na kritiek op beslissing om Parijs-Roubaix te laten doorgaan: "Anders dan een voetbalwedstrijd" TLB

09 april 2018

Bron: Radio 1 0 Wielrennen Het regende op de sociaalnetwerksites snel kritiek nadat het nieuws over de hartstilstand van Michael Goolaerts begon door te sijpelen. Velen vonden het vreemd dat Parijs-Roubaix doorging, maar Sven Nys zegt in een gesprek met Radio 1 dat hij de kritiek niet helemaal volgt. "Het is anders dan een voetbalwedstrijd."

Michael Goolaerts ging onderuit op de tweede kasseistrook van de dag in Parijs-Roubaix. De 23-jarige renner van Willems Verandas-Crelan kreeg een hartstilstand, werd overgebracht naar het ziekenhuis in Rijsel, maar daar overleed hij. Tijdens de koers was dat nog niet het geval, maar veel mensen opperden toch al om de koers stil te leggen. Uit respect voor Goolaerts.

"Je zag dat Goolaerts op een vreemde manier viel", aldus Sven Nys over het bewuste moment op Radio 1. "Of de koers moest worden stilgelegd? Achteraf is dat een momentopname. Het is heel moeilijk om die beslissing te nemen. Die jongen heeft lang gevochten voor zijn leven en 's avonds kwam het bericht over zijn overlijden pas.

Defibrillator

"Dit is anders dan een voetbalwedstrijd", gaat Nys voort. "Bij een voetbalmatch zitten duizenden mensen te kijken hoe iemand neervalt op het gras. Dan is't normaal dat de partij wordt stilgelegd. Maar de koers gaat gewoon door. Die jongen blijft alleen achter en de mensen die de koers volgen, blijven mee vooraan. Er kwam gelukkig snel hulp en toen duidelijk was wat er aan de hand was, was de koers bijna gedaan. Op dit moment vind ik misschien ook dat de koers beter was stilgelegd, maar op het moment zelf wisten we niet precies wat er aan de hand was."

Bij zijn ploeg Telenet Fidea Lions is Nys alvast bezig met zaken als hartscreenings te verbeteren. "Ik heb mijn renners vorig seizoen binnenstebuiten laten keren en we willen een defibrillator aanschaffen die we kunnen meenemen tijdens wedstrijden. We doen er alles aan om onze jongens zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit blijft een zware sport."