Sven Nys maakt zich kwaad op groep mountainbikers: “Hebben jullie het nog niet door?” XC

14 april 2020

11u50

Bron: 'Blijf in uw Kot' 1 Wielrennen Niet iedereen leeft de coronamaatregelen even strikt na. Dat merkte ook een gefrustreerde Sven Nys, die zondag een groep mountainbikers tegenkwam. “Hebben jullie het nog niet door? Kijken jullie geen televisie?”, klonk het.



Sven Nys heeft zich dit weekend eens flink kwaad gemaakt. De ex-veldrijder trok zondag op pad voor een fietstocht en zag onderweg een groep mountainbikers uit het bos komen. “Ik heb die jongens aangesproken”, vertelde hij in het VTM-programma ‘Blijf in uw Kot’. “Kijken jullie geen televisie? Hebben jullie het nog niet door dat je jullie gezondheid, én die van anderen, in gevaar brengen? Toen ik dat zei, schrokken ze wel even.”

Nys had het in ‘Blijf in uw Kot’ ook over de gevolgen van de veldrijders. “Het is vreemd om te zeggen, maar voor een veldrijder is dit de meest geschikte periode. Binnen onze ploeg missen ze de stage van eind april in Mallorca, maar in eigen streek kunnen ze wel kilometers malen. Tegen september-oktober moeten ze goed zijn. We weten natuurlijk niet of er dan al gekoerst kan worden in het veld. Maar ik ga er wel van uit dat we in het najaar aan veldrijden kunnen doen.”

Koersen zonder publiek? Organisatoren scheuren daar hun broek aan.” Sven Nys

“Wedstrijd zonder publiek wordt heel moeilijk”

Gisteren werd duidelijk dat de Tour de France niet op de geplande datum (27 juni) van start zal gaan. “Dat betekent dat heel veel andere wedstrijden, die later op de kalender geprogrammeerd stonden, in conflict zullen komen met een eventuele start van de Ronde van Frankrijk”, aldus Nys. “Ook de Giro en Vuelta moeten nog afgewerkt worden. Er zijn dagen te kort in het jaar.”

“De Tour en Ronde van Vlaanderen willen graag nog dit jaar hun wedstrijd organiseren. Zo kunnen ze kosten recupereren en nog wat inkomsten bekomen. Maar als we niet opletten, is deze sector gedoemd om op een faillissement uit te draaien. Of koersen zonder publiek een optie is? Zeker. Sponsors zouden daar gelukkig mee zijn, want de wedstrijden worden uitgezonden. Ze krijgen dus een return. Maar organisatoren scheuren daar wél hun broek aan, want zij krijgen onder meer inkomsten uit VIP-tafels die verkocht worden. Als het publiek niet naar de wedstrijden komt, gaan ze daar enorm veel geld moeten instoppen. Welke organisator is daartoe bereid? Zonder publiek een wedstrijd organiseren, wordt heel moeilijk.”



Challenges

Nys wil daarnaast kinderen blijven motiveren om te sporten in deze coronatijden. Daarom lanceert hij samen met zijn zoon Thibau elke dag een challenge. De eerste uitdaging was een veldritparcours in eigen tuin bouwen, vandaag moet er in een kleine ruimte zolang mogelijk gesurplacet worden. “Hilarisch welke filmpjes ik toegestuurd heb gekregen. We hebben heel veel families in beweging gekregen”, klonk het bij Nys, die ook aangaf dat iedereen in zijn naaste omgeving nog gezond en wel is (zie video hierboven).

