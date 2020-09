Sven Nys maakt comeback in WK e-mountainbike: “Geen terugkeer zoals Kim Clijsters” XC/TLB/YP/ABD

17 september 2020

11u20

Bron: De Avondetappe 110 Wielrennen Sven Nys (44) neemt op 8 oktober deel aan het WK e-mountainbike in het Oostenrijkse Leogang. Een comeback voor één dag. “Het wordt dus geen terugkeer à la Kim Clijsters”, verduidelijkte het veldriticoon aan onze redactie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het WK e-mountainbike is een relatief nieuwe wedstrijd binnen de wielerwereld. “Het wordt voor de tweede keer georganiseerd”, aldus Nys. “Maar verder weet ik eerlijk gezegd niet wat de koers inhoudt. Ik heb absoluut geen interesse om de wedstrijd te winnen. Het is de bedoeling dat ik me verdiep in de discipline, om vervolgens op termijn (met de Sven Nys Academy) begeleiding te geven aan mensen die met een elektrische fiets op de openbare weg rijden. Hoe gebruik je de batterij? Hoe ga je om met een hogere snelheid op een fietspad? Er zijn zoveel vragen die vandaag nog onbeantwoord zijn.”

Nys kreeg van fietsenconstructeur Trek, waar hij ambassadeur voor is, de vraag om deel te nemen aan het WK e-mountainbike. Om de elektrische fiets van Trek te testen. “Mijn licentie werd aangevraagd bij de Belgische wielerbond. Omdat er niemand anders in aanmerking voor een selectie kwam, heb ik mij kandidaat gesteld. En dan zijn ze er bij de wielerbond ook op ingegaan.”

Ambities, heeft Nys dus niet. “Ik wil het evenement gebruiken om ervaring op te doen. Ik heb vanaf dag één na mijn carrière gezegd dat competitie vanaf nu bijzaak is. De afgelopen jaren heb ik wel deelgenomen aan enkele races zoals de 10 Miles in Antwerpen. Dit is nu weer zo’n evenement. Maar ik start niet om te winnen, daar heb ik de conditie niet voor. En nogmaals: dit is een eendaagse comeback, geen terugkeer à la Kim Clijsters.”

Voor Nys is de korte comeback ook de terugkeer naar een van zijn grote liefdes. Naast het veldrijden was hij in zijn carrière ook geregeld actief als mountainbiker. Met succes. Hij werd vijf keer Belgisch kampioen en behaalde een bronzen medaille op het EK van 2009. Een jaar eerder finishte hij ook nog knap negende op de Olympische Spelen in Peking.

Lees ook.

Geen publiek in Superprestige in Ruddervoorde, Sven Nys blij dat cross doorgaat: “Geef ons de kans om te overleven”

Sven Nys vindt dat startgelden zeker niet moeten verdwijnen: “Renners mogen beloond worden voor het succes dat zij op de kaart hebben gezet”

Sven Nys waarschuwt voor intensief sporten met mondmasker: “Dat is gevaarlijk”