Exclusief voor abonnees Sven Nys lyrisch over toppers uit de cross die scoren op de weg: “Wout heeft meer volume, maar een duel wint Mathieu”



Niels Vleminckx

26 maart 2019

06u32 0 Wielrennen De koningen van de cross veroveren het ­asfalt. Wout van Aert scoort in de klassiekers. Mathieu van der Poel wint op één been een kasseikoers. Welke 24-jarige staat het verst? Sven Nys wikt en weegt.

Explosiviteit – Van der Poel

“Wout moet creatiever zijn”

“Het is niet zo dat Wout niét snel is. Maar laat hem in normale omstandigheden één tegen één tegen Van der Poel spurten, dan wint de Nederlander negen van de tien keer. Da’s puur aanleg – van nature is Mathieu explosiever. Van Aert zal dus altijd creatiever moeten zijn. Het juiste moment kiezen om aan te gaan, terwijl Van der Poel zich kan laten meedrijven naar de spurt.”

“Wout compenseert dat met absolute kracht. De wattages die hij over langere tijd kan aanhouden, zijn enorm. En de vraag blijft natuurlijk: wat blijft er na 250 kilometer koers nog over van een spurt? Ik heb de indruk dat dat bij Wout zeer goed meevalt. Hij doet me in dat opzicht denken aan Greg Van ­Avermaet. Da’s ook niet de allersnelste spurter, maar na een zware koers zijn er maar weinigen die hem voor kunnen blijven. Het blijft nog even afwachten of dat ook geldt voor Van der Poel.”

