Sven Nys kondigt comeback aan: “Heb licentie aangevraagd voor WK e-mountainbike” Redactie

16 september 2020

22u30

Bron: De Avondetappe 20 Wielrennen Sven Nys maakt zijn comeback. Zo zal hij van 7 tot en met 9 oktober in het Oostenrijkse Leongang-Salzburgerland deelnemen aan het WK e-mountainbike. Dat kondigde hij vanavond zelf aan bij NOS De Avondetappe - de Nederlandse ‘Vive le Vélo', zeg maar.

“Ik heb mijn licentie aangevraagd bij de Belgische wielerbond, want er is me gevraagd om deel te nemen aan het wereldkampioenschap e-mountainbike", aldus de Kannibaal. “Ik ga me wel verdiepen in die discipline. Ik wil ook opleiding gaan geven straks aan de oudere generatie, want ik ben ervan overtuigd dat het nodig is om mensen die met een elektrische fiets de baan op gaan daar ook een opleiding voor te geven. Dus ik ga deelnemen aan het WK e-mountainbike”, zegt Nys. Zijn fans moeten echter niet gaan dromen: Nys gaf mee dat zijn comeback maar één dag gaat duren en later benadrukte hij bij onze redactie dan weer dat hij “deelneemt zonder ambitie om er te presteren.”

Het WK e-mountainbike is toe aan de tweede editie en het is de Belgische wielerbond die de deelnemers selecteert.