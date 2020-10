Sven Nys eindigt als 19de in WK e-mountainbike, Brit Pidcock wint Redactie

07 oktober 2020

17u38 0 Wielrennen Sven Nys is op het WK e-mountainbike in het Oostenrijkse Leogang in zijn eenmalige comeback als negentiende geëindigd. De Brit Tom Pidcock snelde naar de zege.

De 44-jarige Nys zette in 2016 een punt achter zijn carrière als veldrijder, maar kondigde vorige maand zijn tijdelijke terugkeer aan voor het WK e-mountainbike. De tweevoudige wereldkampioen veldrijden moest vrede nemen met de negentiende plaats. Nys legde de vijf rondes van in totaal 22 kilometer af in 1:11:36. Daarmee was hij net geen tien minuten (+9:55) trager dan winnaar Pidcock.

De Fransman Jerome Gilloux (+0:35) strandde na Pidcock als tweede. De Deen Simon Andreassen (+0:49) maakte het podium vol.

Op het EK mountainbike (cross-country) van 2009 in het Nederlandse Zoetermeer behaalde Nys de bronzen medaille.

