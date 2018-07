Supertalent Remco Evenepoel wint EK met 10 (!) minuten voorsprong: "Ik begrijp er niets van, dit is echt zot" XC

15 juli 2018

12u47

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 105 Wielrennen Remco Evenepoel heeft bij de junioren de Europese titel op de weg veroverd. En hoe. Onze landgenoot pakte in het Tsjechische Zlin uit met een lange solo en reed de tegenstand op zo'n 10 minuten. Eerder deze week won hij de gouden medaille in het tijdrijden.

Evenepoel ging er reeds in de eerste ronde vandoor. Nadien volgde een solo van meer dan honderd kilometer. De Zwitser Alexandre Balmer kwam tien minuten later als tweede over de streep, de Spanjaard Carlos Rodriguez Cano ging met brons aan de haal. Onze landgenoot Ilan Van Wilder greep net naast een medaille. Hij finishte als vierde.

Evenepoel: "Dit is echt zot"

"Ik begrijp niet goed hoe dit mogelijk is", reageerde Evenepoel na het machtsvertoon. "Het is echt een heel mooie dag voor mij. Ik ben ontzettend gelukkig. Ik eindig met bijna tien minuten voorsprong. Dat is echt zot. Eerlijk gezegd heb ik er niet meteen een verklaring voor. Ik probeer altijd tot het uiterste te gaan en ik ben de beste op dit moment. Maar ik moet de voeten op de grond houden", reageerde Evenepoel bij Directvelo.com. "Ik kon gelukkig vieren met mijn familie en vrienden. Ze waren er allemaal bij en ik kon mijn intense geluk dus met hen delen."

Evenepoel reed zijn concurrenten in de vernieling door op meer dan 100 kilometer van de streep voor het hazenpad te kiezen. "Ik dacht altijd dat twee of drie renners me nog zouden bijbenen en dat we samen naar de finish konden rijden. Daar hoopte ik toch op, zodat ik ook nog even uit de wind kon blijven. Maar mijn voorsprong bleef groeien. Ik bleef mijn ritme aanhouden tot het einde en hield uiteindelijk bijna 10 minuten over."

Double European champion 🇪🇺

Remco Evenepoel wins the Road Race for Men Juniors after a superb solo of more than 100 km 🙌🙌 #EuroRoad18 pic.twitter.com/5aeEwKUNvP Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Top three of Junior Men’s Road Race of 2018 European Championships in Zlín: 1. Remco Evenepoel (BEL), 2. Alexandre Balmer (SWI), 3. Carlos Rodriguez Cano (SPA). @RFECiclismo@swisscycling@BELCyclingTeam @Remcoevenepoel @HBAxeon pic.twitter.com/8vbTh1pWIO Cycling.photography(@ CyclingphotoLIV) link