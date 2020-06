Supertalent Pogacar klopt specialist Roglic op Sloveens kampioenschap tijdrijden XC

28 juni 2020

15u10 2 Wielrennen Geen dubbel voor Primoz Roglic. Tadej Pogacar troefde de topfavoriet af op het Sloveens kampioenschap tijdrijden. Het 21-jarige toptalent was negen seconden sneller dan Roglic, die vorige week wel al het kampioenschap op de weg had gewonnen.

Roglic kon in de tijdrit over 15,7 kilometer, die grotendeels bergop ging richting de hoogvlakte van Pokljuka, zijn favorietenrol niet waarmaken. De 21-jarige Pogacar prolongeerde zijn nationale tijdrittitel. De klimmer van UAE Team Emirates eindigde vorig jaar als derde in de door Roglic gewonnen Ronde van Spanje.

Slovenië is het enige Europese land dat in de coronatijd de nationale titelstrijd op de geplande datum kon laten doorgaan. In de herziene wielerkalender van de UCI zijn de nationale kampioenschappen verschoven naar het weekeinde van 22 en 23 augustus, een week voor de start van de Tour de France. In Slovenië werden vorige maand al de maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen versoepeld.

#SloveniaNats - ITT - Top 20 pic.twitter.com/MdBr4YlW9j La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

