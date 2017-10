Superknecht Van Avermaet trekt naar team Sagan: "Speciaal om volgend jaar tegen Greg te koersen" Dries Mombert in China

14u37 2 Photo News Wielrennen Daniel Oss beleeft een leuke Tour of Guangxi. De boomlange Italiaan van BMC rijdt aan het eind van een lang wielerseizoen nog met 'goesting' rond. "Het is mijn allerlaatste wedstrijd voor BMC, volgend jaar ga ik rijden voor Peter Sagan. Ik ben hier eigenlijk gekomen om mijn team te bedanken voor de voorbije vijf jaar."

Oss beleeft duidelijk plezier aan zijn uitje in Zuid-China. De Italiaan haalt de talrijk opgedaagde Chinezen dagelijks op zijn hand. De ene keer neemt hij een meisje mee op de fiets naar de start, de andere keer hitst hij honderden fans op om een leuke selfie te maken. "Mensen komen naar ons kijken om een show te zien, daar gaat het voor mij om. We blijven per slot van rekening sporters. Mensen zien ons hier als een attractie."

De winnaar voor de prijs van de strijdlust in de etappe naar Guilin grinnikt wanneer we hem nog eens de valpartij van Silvan Dillier twee dagen voordien op het podium voorleggen. "We waren zo hevig met champagne aan het rondspuiten dat hij plots niets meer zag. Daar lag hij dan (lacht)."

Over zijn transfer naar BORA-Hansgrohe is de sympathieke Italiaan ook enthousiast. "Het wordt speciaal om nu tegenover Greg Van Avermaet te rijden in het voorjaar. Ik werkte vijf jaar voor hem, nu wordt dat tegen hem. Het zal speciaal zijn voor mij. Ik ben ook benieuwd naar mijn samenwerking met Peter Sagan. Er speelt altijd wel iets tussen Greg en hem, het is altijd hard tegen hard. Ik ben dan ook blij dat ik het in het voorjaar allemaal van op de eerste rij kan meemaken."

