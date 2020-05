Super Sunday in de koers: 25 oktober wordt een wielerdag zonder weerga DMM

06 mei 2020

11u17 0 Wielrennen Nu de nieuwe wielerkalender er eindelijk is, mogen ook de koersliefhebbers weer hun agenda opmaken. Stip alvast 25 oktober aan. Die dag belooft in koerstermen een onvervalste Super Sunday te worden.



Het is een begrip dat we in normale niet-coronatijden haast maandelijks eens tegenkomen in het voetbal. Super Sunday in de Premier League met Liverpool-Manchester United en Chelsea-Manchester City. Super Sunday in de Serie A met Milan-Juventus en Inter-Napoli. Super Sunday in de Jupiler Pro League met Anderlecht-Gent en Club Brugge-Standard.

Dankzij de nieuwe wielerkalender gaat de koers zijn eigen Super Sunday tegemoet. Met 104 geplande wedstrijden in 100 dagen was overlap tussen verschillende wedstrijden onoverkomelijk. Zo valt de volledige Tirreno-Adriatico in september middenin in de Tour en vindt de slotrit naar de Champ-Elysées (voorlopig) op dezelfde dag plaats als het WK tijdrijden.

Toch is er geen dag waarop er meer koers te beleven valt dan op 25 oktober. De Giro kent die dag zijn definitieve ontknoping met een tijdrit naar Milaan over 16,5 kilometer. Terwijl de Ronde van Italië in een allerlaatste, beslissende plooi wordt gelegd, zullen ze in de Ronde van Spanje dan weer bezig zijn aan de eerste, échte koninginnenrit.

De 7de etappe van de Vuelta voert op 25 oktober immers naar de eerste aankomst op een col buiten categorie. De renners die niet voor de Ronde van Italië kiezen finishen aan het eind van de eerste Vuelta-week op de top van de Col du Tourmalet. Onderweg staan ook de Alto del Portalet en de Col d’Aubisque op het programma. Naast tijdrijden in de Giro krijgen we op 25 oktober ook klimmen in Spanje.

Alsof twee sleutelritten in twee grote wielerronden op één dag niet genoeg zijn, vinden we op 25 oktober ook nog eens de Hel van het Noorden terug. De nieuwe wielerkalender behield het blok kasseiklassiekers van Gent-Wevelgem tot en met Parijs-Roubaix. Naast tijdrijden in de Giro en klimmen in Spanje, mogen we ons op de laatste zondag van oktober dus ook verlekkeren aan kasseien.

Bovendien maakte organisator ASO bekend dat er voor het eerst ook een Roubaix-versie voor vrouwen verreden wordt. Als klap op de vuurpijl staat er op de veldritkalender ook nog de Superprestige in Zonhoven op het programma. Voor wie de tel kwijt was geraakt: vijf topwedstrijden op één en dezelfde dag. Als dat maar goed komt.

Wielrennen op 25 oktober:

- Ronde van Italië: slottijdrit naar Milaan (16,5 km)

- Ronde van Spanje: 7de rit met aankomst op de Col du Tourmalet (135,6 km)

- Parijs-Roubaix voor mannen

- Parijs-Roubaix voor vrouwen

- Superprestige Zonhoven

