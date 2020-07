Sunweb rekent op Benoot in Tour, Van Wilder rijdt in Vuelta mogelijk eerste grote ronde GVS

01 juli 2020

12u30

Bron: Belga 0 Wielrennen Tiesj Benoot staat eind augustus aan de start van de Ronde van Frankrijk. De 26-jarige Oost-Vlaming is opgenomen in de selectie van Team Sunweb. Ian Van Wilder, de tweede Belg in de Duitse loondienst, zal (mogelijk) de Ronde van Spanje rijden.

Sunweb maakte op de teamwebsite de selecties voor de grote rondes bekend. Benoot, die voor de coronacrisis knap tweede werd in Parijs-Nice, krijgt tijdens de Tour (29/8-20/9) het gezelschap van de Deen Soren Kragh Andersen, de Duitsers Nikias Arndt en Jasha Sütterlin, de Nederlanders Cees Bol en Joris Nieuwenhuis, de Zwitser Marc Hirschi en de Ier Nicholas Roche.

Voor Benoot wordt het zijn vierde Tourdeelname. In 2017 werd hij bij zijn debuut voor Lotto twintigste. In 2018 gaf hij al snel op, vorig jaar werd hij 59ste (en greep hij net naast een ritzege in Brioude).

De 20-jarige Van Wilder krijgt met de Vuelta (20/10-8/11) misschien zijn eerste grote ronde voorgeschoteld. Hij is opgenomen in een voorselectie van twaalf.

Het team voor de Ronde van Italië (3-25/10) ligt wel vast. Het bestaat uit de Duitser Nico Denz, de Australiërs Chris Hamilton, Jai Hindley en Michael Matthews, de Nederlanders Wilco Kelderman, Sam Oomen en Martijn Tusveld en de Deen Casper Pedersen.

Volgens Sunweb-hoofdcoach Rudi Kemna ligt de nadruk in de Tour op "jagen op ritwinst via sprints en offensief koersen". In de Giro is het klassement een doel, terwijl tijdens de Vuelta de ontwikkeling van jonge en beloftevolle talenten vooropstaat. "Sommigen onder hen zullen de kans krijgen hun debuut in een grote ronde te maken."

Om de herstart van de competitie voor te bereiden, blaast Sunweb deze maand verzamelen in Kühtai, een dorp in de Oostenrijkse Alpen op 2.000 meter hoogte.

