Sunweb laat Matthews uit Tourselectie, Australiër mist ook Vlaamse klassiekers: “Probeer er het beste van te maken” SVBM

02 juli 2020

16u42

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Opvallende afwezige in de Tourselectie van Sunweb: Michael Matthews, in 2017 nog winnaar van de groene trui. De Australiër was oorspronkelijk voorzien voor de Ronde van Frankrijk, maar wordt nu naar de Giro gestuurd. Matthews mist dus ook de Vlaamse klassiekers.

Tiesj Benoot staat, als alles goed verloopt, op 29 augustus aan de start van de Tour in Nice. Michael Matthews zal er dan niet bij zijn. Bling zit niet in de selectie voor la Grande Boucle en moet zijn zinnen op de Ronde van Italië zetten. Daardoor ziet de Australiër ook de klassiekers van zijn programma verdwijnen. “Ik heb tegen de ploeg gezegd dat ik me graag aan mijn oorspronkelijke programma zou houden, met de Tour en de klassiekers als hoofddoelen. In plaats daarvan rijd ik nu de Giro, Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije”, vertelt Matthews aan Cyclingnews.

De 29-jarige ex-wereldkampioen bij de beloften probeert positief te blijven. “Ik hou van de Giro. Sinds 2015 probeer ik die koers al in mijn programma in te plannen. Ik heb geweldige herinneringen aan de Giro, dus ik heb er wel zin in. Vanaf nu richt ik me op mijn nieuwe doelen die ik gekregen heb en probeer ik er het beste van te maken. In Sanremo en Lombardije heb ik bovendien nog niet veel succes gekend, dus probeer ik er daar alles uit te halen.”

Matthews eindigde in Milaan-Sanremo al eens op het podium. In 2015 moest hij enkel winnaar John Degenkolb en Alexander Kristoff voor zich dulden. In de Giro won hij in 2014 een etappe en droeg hij enkele dagen de roze leiderstrui.

LEES OOK:

Sunweb rekent op Benoot in Tour, Van Wilder rijdt in Vuelta mogelijk eerste grote ronde