Sunweb houdt Joris Nieuwenhuis langer aan boord

13 maart 2020

14u40 0 Wielrennen Team Sunweb heeft de contractverlenging van Joris Nieuwenhuis bekendgemaakt. De voormalig wereldkampioen veldrijden bij de beloften, in 2017 in het Luxemburgse Bieles, ondertekende een nieuwe overeenkomst tot eind 2022.

Nieuwenhuis startte zijn profcarrière op de weg vorig jaar bij Sunweb. Hij toonde meteen een belangrijke kracht binnen het team te zijn en dat beloont Sunweb nu met een nieuw contract. “Ik ben heel blij bij Sunweb te kunnen blijven”, liet de 24-jarige Nederlander in een eerste reactie optekenen. “Ik ben er zeker van dat ik in dit team nog een aantal stappen voorwaarts kan zetten.”

Teamcoach Rudi Kemna was ook in de wolken. “We hebben binnen het team een heel goede relatie met Joris. Hij reed in 2017 en 2018 ook al voor onze opleidingsploeg. We geloven dat Joris in de toekomst een heel hoog niveau kan halen in de klassiekers. Daar gaan we met hem verder op werken.”