Succesploeg Jumbo-Visma bevestigt gebruik van ‘wondermiddel’ ketonen AB

16 juli 2019

06u15

Bron: NOS 0 Wielrennen De ploegleiding van Jumbo-Visma heeft bevestigd dat zijn renners - waaronder Wout van Aert - ketonen gebruiken. Het middel geeft extra energie wanneer het lichaam door de reserves heen is, maar staat vooralsnog niet op de dopinglijst.

Na de fantastische overwinning van Wout van Aert in de Tour gaf zijn team Jumbo-Visma gisteravond toe dat zijn renners ketonen gebruiken. De Nederlandse succesploeg is er naar eigen zeggen zeker van dat het geen slechte invloed heeft op de gezondheid van de renners. “We maken een inschatting met de juiste mensen”, vertelde ploegleider Merijn Zeeman in het NOS Journaal. “Is er een nadelig effect en wat met de gezondheid? Wij hebben goeie mensen die ons daarin adviseren. Het welzijn van onze renners staat voorop.”

Volgens Universitair onderzoek van de KU Leuven kan het middel vijftien procent prestatiebevorderend zijn voor duursporters. Meerdere wielerformaties zouden intussen Ketonen gebruiken.

Een ploeg die dat niet doet, is Team Sunweb. “Op het moment dat je zoiets gaat gebruiken, moet het duidelijk zijn wat voor effect het heeft”, aldus ploegleider Anko Boelens. “Je mag niet zomaar gaan experimenteren. Er is nog weinig duidelijkheid over wat ketonen op lange termijn met de gezondheid doen.”