Succes voor Deceuninck in Heistse Pijl - Visconti wint koninginnenrit in Slovenië Redactie

22 juni 2019

Hodeg sprint naar de zege in Heistse Pijl

De Colombiaan Alvaro Hodeg (Deceuninck - Quick-Step) heeft de twaalfde editie van de Heistse Pijl (Bel/1.1) op zijn naam geschreven. De nog steeds maar 22-jarige Hodeg haalde het na 194 kilometer in Heist-op-den-Berg in een sprint van een uitgedund peloton van onze landgenoot Jasper Philipsen (UAE Emirates). De Brit Rory Townsend werd de verrassende derde, Dries De Bondt en Guillaume Seye vervolledigden de top vijf. Op de erelijst volgt hij Emils Liepins op. De Let gaf dit jaar de voorkeur aan de ZLM Tour en was er dus niet bij in Heist-op-den-Berg.

Visconti wint koninginnenrit, Hermans achtste

Giovanni Visconti heeft de vierde etappe in de Ronde van Slovenië (2.BC) gewonnen. De Italiaan van Neri Sottoli-Selle Italia-KTM vloerde na 153,9 km van Nova Gorica naar Ajdovscina in een sprint met vier zijn medevluchters Diego Ulissi en Tadej Pogacar, beiden van UAE Team Emirates. Aleksandr Vlasov werd vierde, Ben Hermans achtste. Ulissi behoudt zijn leiderstrui.

Nadat de laatste renners van de vroege vlucht iets voor de voet van de slotklim werden opgeraapt, begon de strijd om het klassement en de dagzege. Leider Ulissi was nog goed omringd op de klim naar Predmeja (9 km aan 8%) en kon met Pogacar, winnaar van de Ronde van Californië, beroep doen op een uitstekende ploegmaat. Het was Aleksandr Vlasov die verschillende prikjes uitdeelde en het pak uitdunde. Zo moest Ben Hermans lossen, net zoals Esteban Chaves en Jan Polanc.

Finaal bleven nog vier renners over: het duo Ulissi-Pogacar, Giovanni Visconti en Vlasov. Ondanks nog verschillende pogingen van Vlasov raakte hij niet weg en vatte het kwartet samen de afdaling, ruim 20 km, naar de finish aan. In die afdaling had Vlasov het niet onder de markt om te volgen, maar hij zou hen toch niet kwijtspelen. In de sprint trok Pogacar de kop voor Ulissi, maar het was de 36-jarige Visconti die zich de snelste toonde en daarmee zijn eerste overwinning van het seizoen boekte

Sosa vloert leider Valverde in sprint bergop

Ivan Sosa (Team Ineos) heeft de derde etappe in de Route d’Occitanie (cat. 2.1) gewonnen. In de koninginnenrit van Arreau naar Luchon vloerde de 21-jarige Colombiaan in een sprint bergop wereldkampioen Alejandro Valverde. Rigoberto Uran werd drie tellen later derde. Valverde behoudt zijn leiderstrui.

Met de slotklim naar Hospice de France en onderweg ook nog de Hourquette d’Ancizan en de Port de Balès kreeg het peloton heel wat klimwerk voor de wielen geschoven. Kansen voor vluchters en dus regende het aanvallen meteen na de start. De vroege vlucht zou uiteindelijk in verschillende fases tot stand komen. Veertien renners maakten er deel van uit: José Joaquim Rojas, Stéphane Rossetto, Sebastian Henao, Julen Amezqueta, Hubert Dupont, Nans Peters, Franck Bonnamour, Delio Fernandez, Oscar Rodriguez, Sergio Samitier, Fernando Barcelo, Pierre Rolland, Francesco Romano en Hernan Aguirre. Lang bleven ze niet samen. Na de Hourquette bleven enkel nog Rossetto, Roland en Peters over en die laatste liet zijn metgezellen in de afdaling ook rijden. Op weg naar de slotklim ontstond een nieuwe kopgroep van vier, met Dupont, Peters, Henao en Rondriguez. Uit het peloton maakte wat later Pavel Sivakov de oversteek.

Het kwintet had 45 seconden voor op een achtervolgende groep met leider Valverde en andere favorieten. Sivakov, tiende in de stand op 44 seconden van de leider, leverde vooraan het meeste werk en Dupont moest er als eerste af, maar de koplopers zouden het niet redden. Toen hun voorsprong nog slechts 20 seconden bedroeg, sprong Rodriguez weg op 3,1 kilometer van de streep.

Ook hij zou het niet halen. In de groep met favorieten zaten ze niet stil. Sosa, vijfde, op 12 seconden, trok op 1,8 kilometer van de top in de aanval. Alleen Uran, zesde in de stand, had een antwoord in de benen. Leider Valverde moest passen, maar viel ook niet sterk terug. In zijn eigen tempo klauterde de wereldkampioen naar boven en raapte hij het leidersduo op 500 meter van de streep op. Het kwam tot een sprint bergop. Sosa lanceerde die zelf en hield Valverde en Uran achter zich, goed voor zijn zevende profzege, de eerste dit seizoen.