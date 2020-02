Stybar voert plannetje van tien dagen geleden perfect uit en zet sprinters een hak in Argentinië: “Wist dat ik dit kon”



Bart Audoore in Argentinië

02 februari 2020

02u36 6 Wielrennen Nog meer feest voor Deceuninck-Quick.Step in Argentinië. Zdenek Stybar (34) won de zesde rit in de Ronde van San Juan. Een zege die hij tien dagen geleden al voorbereid had.

Rit 6 in San Juan was voorbestemd om op een massaspurt te eindigen. Maar dan kwam Stybar met een straf nummer op de proppen. In de laatste kilometer demarreren uit een razend peloton en volhouden tot op de streep: dat is er niet veel gegeven. Stybar had nooit meer dan 30 meter. Juan Molano, een van de loodsen van Fernando Gaviria, kwam heel dichtbij, maar de Colombiaan strandde aan zijn wiel. “Ik wist dat ik niet veel nodig had”, zei Stybar. “Tien dagen geleden zijn we hier met de ploeg komen trainen. Komen spelen eigenlijk, we hebben wat op en af gereden. Ik had meteen door dat hier iets mogelijk was. Ik wist dat ik dit kon.”

‘Hier’, dat was het Autódromo El Villicúm, een race-circuit een half uurtje buiten San Juan. De opeenvolging van lange en scherpe bochten maakte dit tot een ideaal parcours voor aanvallers. Op vierhonderd meter van de streep lag nog een bocht van 180 graden, daarna liep de weg bergaf tot de finish. Stybar wist dat als hij dáár als eerste kon induiken, dat hij dan een grote kans had om te winnen. “We hadden het ’s morgens allemaal doorgesproken met de ploeg, maar op twee kilometer begon ik toch weer te twijfelen. Het was de hele dag zó warm geweest, 44 graden zei mijn fietscomputer, en ik voelde me niet super. Ik kon me niet afkoelen tijdens de koers. Maar toen ik UAE in de laatste kilometer een lint zag vormen, wist ik dat dat het juiste moment was.”

Stybar ging vol aan, om een kleine minuut later met een brede glimlach en de armen wijd gespreid over de meet te bollen. “Ik ben blij dat ik hier mijn eigen kans mocht gaan. Dat gebeurt niet heel vaak. Normaal was dit een etappe voor Hodeg (de sprinter van de ploeg, red.), maar Alvaro zei ’s morgens dat het mijn beurt was: ‘Doe maar’, zei hij. ‘Ik heb al drie kansen gehad.’ Dit was sowieso een win win-situatie. Ofwel lukte het voor mij, ofwel trok ik de groep op een lint en dan kon Hodeg misschien profiteren.”

“Vroeg winnen na de winter is altijd leuk. Je weet als renner nooit waar je staat. Zo’n zege is vooral mentaal belangrijk: dit is goed voor mijn vertrouwen.”

Nog niet klaar voor de klassiekers

Ook vorig jaar begon de man zijn seizoen met een snelle overwinning, toen in de Ronde van de Algarve in Portugal. Het was de voorbode van een sterk voorjaar, met winst in de Omloop en de E3. Is dit opnieuw een teken aan de wand? “Hopelijk wel”, grijnsde de Tsjech. “Maar zo simpel is het niet. Ik heb nog veel werk te doen. Ik zit op schema, maar ik ben nog niet klaar voor de klassiekers.”

Zijn grote doelen voor de komende maanden zijn de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Ronde van San Juan klasseert hij onder de noemer ‘fun’. “Dit is mijn eerste keer in Argentinië en ik kom volgend jaar zeker terug”, zei hij. “Ik vind dit een heel leuke koers.”

Etapa/ Stage 6



🇦🇷¡Final de carrera, ganó #35 @zdenekstybar!



El pedalista del @deceuninck_qst atacó en los metros finales y se impuso en la sexta etapa.



🇬🇧 End of stage, #35 @zdenekstybar won!

The @deceuninck_qst rider attacked in the final metres and won the sixth stage. pic.twitter.com/SNoSf9cExi Vuelta a San Juan OK(@ vueltasanjuanok) link