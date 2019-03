Stybar troeft Van Aert en Van Avermaet af in sprint en schrijft E3 BinckBank Classic op zijn naam JH

29 maart 2019

17u20

Bron: Eigen berichtgeving 23 Wielrennen Zdenek Stybar heeft de E3 BinckBank Classic op zijn naam geschreven. De Tsjech van de Deceuninck - Quick.Step was de snelste in een sprint met vijf. Onze landgenoten Wout Van Aert (2de) en Greg Van Avermaet (3de) verdeelden de andere podiumplaatsen.

Met de E3 BinckBank Classic, voorheen E3 Harelbeke, is de ‘Heilige Week’ van start gegaan. Door de aard van het parcours is de voorjaarsklassieker traditioneel een generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen. Er stonden 15 hellingen uit de Vlaamse Ardennen op het programma, verspreid over 204 kilometer.

Na 30 kilometer ontstond er een vroege vlucht van acht. Daarbij zaten vier Belgen: Jaime Castrillo (Movistar), Marc Hirschi (Sunweb), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen), Ludwig De Winter (Wanty), Mihkel Raim (Israel Cycling Academy), Stijn Steels (Roompot-Charles) en de ploegmaats Aksel Nommela en Lionel Taminiaux (Wallonie-Bruxelles). Zij kregen een maximale voorsprong van vijf minuten. Op 85 kilometer kwam Sep Vanmarcke (EF Education First) ten val. Hij lag in de graskant en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De onfortuinlijke West-Vlaming lijkt er vanaf te komen zonder breuken, maar wel met gekneusde knie en ribben.

Het was Jungels (Deceuninck-Quick.Step) die de debatten opende op de Stationsberg. Hij reed solo naar de kopgroep. Ook de Duitsers Nils Politt (Katusha) en Sütterlin (Movistar) kwamen vooraan nog aansluiten. Op de Paterberg zorgde Van Avermaet (CCC) voor afscheiding. Hij kreeg Van Aert (Jumbo-Visma), Naesen (AG2R), Sagan (BORA-Hansgrohe), Trentin (Mitchelton-Scott), Bettiol (EF Education First), Keukeleire (Lotto-Soudal) en Stybar (Deceuninck-Quick.Step) met zich mee. Het was al snel duidelijk dat Jungels veruit de beste was van de kopgroep. Op de Karnemelkbeekstraat, omgedoopt tot de E3-col, ging de Luxemburgse kampioen solo.

Jungels leek op weg naar de overwinning, maar op de Tiegemberg speelde Van Avermaet alles op niets. Enkel Van Aert, Bettiol en Stybar konden nog volgen. Sagan stak op de Tiegem muntjes in de parkeermeter en speelde daarna geen rol meer voor de overwinning. De vier achtervolgers draaiden goed rond, enkel Stybar reed niet mee, en kilometer voor kilometer verminderde de voorsprong van Jungels.

Op vijf kilometer van de streep was het liedje van Jungels uitgezongen. Na nog enkele tevergeefse pogingen van Stybar gingen we naar een sprint met vijf. Daarin klopte de Tsjech onze landgenoten Van Aert en Van Avermaet in de sprint. Andermaal gaat Deceuninck-Quick.Step met de bloemen naar huis. Het is al de derde overwinning van het seizoen voor Stybar. De ex-wereldkampioen veldrijden won eerder al de Omloop en en rit in de Ronde van Algarve.