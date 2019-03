Stybar rondt opnieuw puik teamwerk af: “Het was een rare wedstrijd voor mij” TV

29 maart 2019

17u29 0 Wielrennen Na de Omloop Het Nieuwsblad was Zdenek Stybar in Harelbeke opnieuw de sterkste van het pak. In de schaduw van het Forestierstadion was de Tsjech in een sprint met vijf sneller dan Wout van Aert en Greg Van Avermaet. Andermaal een heuse putsch van Deceuninck-Quick.Step, nadat eerst Bob Jungels op weg leek naar de zege. Jungels werd in volle finale gegrepen. De formatie van manager Patrick Lefevere trok dan maar de kaart van Zdenek Stybar en ook met plan B lukte het.

“Het was een rare wedstrijd voor mij. De laatste honderd kilometer heb ik echt afgezien”, vertelde Stybar. “Het liep niet echt goed. Ik hing ook steeds achteraan de bende. Niet echt mijn gewoonte om zo te koersen. Ik deed er alles aan om weer voorin te geraken en toen we de Karnemelkbeekstraat naderden, gaf ik Bob Jungels de raad om te gaan aanvallen. Ik wist dat die nijdige helling hem zou liggen. Bob vertrok en leek een hele tijd op weg naar de zege. Vanaf de Paterberg bleef ik attent rijden en alles in het oog houden.”

Uiteindelijk werd Jungels op 7 kilometer van de eindmeet gegrepen. Hij kreeg dan het gezelschap van Stybar, die nog niet veel krachten had verspeeld “Ik probeerde in de laatste kilometers om aan te gaan, maar dat lukte niet. Toen zei ik tegen Bob dat hij zijn laatste energie in een nieuwe uitval moest steken. Misschien zouden ze hem dan wel laten rijden. Dat was niet het geval en in de sprint kon ik het toch naar mijn hand zetten.”

De E3 Harelbeke is een waardemeter voor de Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag. “Het blijkt traditie te zijn dat de winnaar van de E3 Harelbeke meteen ook de favoriet is voor de Ronde van Vlaanderen. Het zou zeker mooi zijn, moest ik daar ook kunnen winnen. Ik heb vandaag laten zien dat ik niet zo slecht bezig ben. Ik won ondertussen ook al de Omloop Het Nieuwsblad, maar de Ronde van Vlaanderen dat is toch wel echt iets speciaals. En dan komt nog Parijs-Roubaix. Eigenlijk, wat er nu nog bijkomt is extra meegenomen.”