Stybar doet mee aan Superprestige Diegem - UCI-voorzitter Lappartient wil Giro 2020 één week later laten starten JDK

21 november 2018

Stybar start in Diegem

Zdenek Stybar komt straks zeker al in één veldrit in actie. De Tsjech doet volgens Het Nieuwsblad mee aan de Telenet Superprestige-wedstrijd in Diegem. Stybar start zo in de cross die hij in 2008 won voor Klaas Vantornout en Sven Nys. De veldrit in Diegem staat op 30 december op het programma. Het zou bovendien niet de enige wedstrijd zijn die Stybar zal betwisten. De Tsjecht zou ook nadenken over een deelname in de DVV-trofee van Loenhout (28 december) en Baal (1 januari).

Lappartient wil Giro 2020 één week later laten starten

Als het aan David Lappartient ligt, start de Ronde van Italië in 2020 een week later (16 mei-7 juni) en schuift de Ronde van Californië op naar 3-9 mei. Dat zegt de UCI-voorzitter in een interview met de ‘Gazzetta dello Sport’. Daarmee wil de Fransman beide WorldTour-wedstrijden uit elkaars vaarwater halen. Wat er dan met de koersen na de Giro moet gebeuren, is onduidelijk. De Tourstart verleggen van 27 juni naar 4 juli is alvast geen optie, aangezien op 24 juli al de Olympische Spelen in Tokyo beginnen. Nog in het interview kondigt Lappartient een verbod van de pijnstiller Tramadol aan vanaf 1 maart 2019. Daarmee wijkt de Internationale Wielrenunie af van de regels van het Wereld Antidoping Agentschap (WADA). In Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico zouden dan de eerste (bloed)tests plaatsvinden - via één simpele vingerprik. Vermogensmeters worden vooralsnog niet verboden.

Met een ‘slip of the tongue’ bevestigde Lappartient bovendien de komst van de 52-jarige Andrea Tafi naar Dimension Data. De Italiaan wil, exact twintig jaar na zijn zege in de Hel, opnieuw Parijs-Roubaix rijden.