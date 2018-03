Stuyven: "Wist niet waar ik moest sprinten" Bart Audoore in Italië

17 maart 2018

19u33 0 Wielrennen Tiende in Sanremo: dat is een stuk beter dan zijn 39ste plaats bij zijn debuut vorig jaar, maar Jasper Stuyven (25) was er niet helemaal tevreden mee. “Ik had eigenlijk een goeie dag”, zei de kopman van Trek-Segafredo. "De sprint had beter gekund. ”

“Ik had geen last van de regen en kwam goed boven op de Poggio en de Cipressa”, vertelde Styven. “Natuurlijk heb ik het gevoeld. Ze rijden vol door op zo’n moment, dus ik denk niet dat er iemand met zijn vingers in de neus naar boven rijdt, maar ik heb een goed gevoel over beide beklimmingen.”

“De sprint erna zou me eigenlijk moeten liggen. Top tien is wel oké, maar als je voelt dat er iets meer in zat, ben je toch een beetje ontgoocheld. Ik zou de beelden een keer opnieuw moeten zien. Ik heb het gevoel dat ik pas op honderd meter van de streep mijn sprint kon beginnen rijden. Te laat.”

“Ik wist niet waar ik moest gaan om mijn sprint echt aan te gaan. Ik moest kiezen… Ik zat in het wiel van Colbrelli, maar zijn lead out zette nooit echt aan. Ik denk dat iets rond de vijfde plaats er wel had ingezeten. Je kan zeggen dat dat nog altijd geen podium is, en het is zeker niet winnen, maar toch: het was net iets beter en net iets leuker geweest. Ik vind het wel jammer.”