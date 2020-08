Stuyven vreest voor vals-positieve coronatests: “Risico dat sponsors op den duur niet meer willen investeren” Joeri De Knop

27 augustus 2020

07u32 0 Wielrennen Sneu, was het voor Bora-Hansgrohe, om dinsdag te moeten afmelden voor de Bretagne Classic, en vervolgens vast te stellen dat de Covid-test van de Italiaan Oscar Gatto waarschijnlijk vals-positief was. Teammanager Ralph Denk pleit voor een A- en B-test via een centraal labo of meerdere laboratoria, zoals ook bij dopingcontroles gebeurt. "Zo kan je vals-positieve resultaten, die de bestaande foutenmarge van de PCR-test altijd met zich mee kan brengen, tegengaan."

Volgens Jasper Stuyven is de vrees voor vals-positieve testresultaten in het peloton nadrukkelijk aanwezig. "In de Tour vergroot die kans ook weer. Ik begrijp de ongerustheid ook wel. Je zal maar een positief geval krijgen dat er achteraf geen blijkt te zijn en heel je ploeg daarin meesleuren. Heel frustrerend. Zowel voor de renner in kwestie als voor het team." Denk: "Renners bereiden zich weken of zelfs maanden voor op een belangrijke wedstrijd en kunnen plots niet starten door een vals-positieve test. Het gaat niet alleen om UCI-punten, maar ook om exposure en het terugbetalen van onze sponsors. Als we daar niets aan verhelpen, riskeren die op den duur niet meer te willen investeren in een onzekere sport."

Niet panisch worden

"Niemand wil straks, in de Tour, aan de basis liggen van het feit dat een ploeg naar huis zou moeten", aldus Stuyven. "Dus proberen we de maatregelen met z'n allen, zowel renners als personeel, zo strikt mogelijk op te volgen en toe te passen. Het is een automatisme dat je inbouwt. Zelf droeg ik op doktersadvies al een mondmasker toen ik in de aanloop naar het seizoen op hoogtestage vertrok naar Tenerife. Op dat moment was er nog maar amper sprake van corona. Inmiddels is het het nieuwe normaal geworden. Als je in je bubbel blijft, lukt het wel. Al is het ook relatief. Ik kan thuis in Monaco in één of ander winkel ook besmet geraken, natuurlijk. Daarom: zo voorzichtig mogelijk zijn. Zonder daarom in panische angst te vervallen.”