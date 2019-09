Stuyven pakt eindwinst in Deutschland Tour: “Hoop dat ik naar het WK mag” Redactie

01 september 2019

15u49

Bron: Belga 6 Wielrennen Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) heeft de 34e editie van de Ronde van Duitsland gewonnen. Zijn leiderstrui kwam vandaag niet meer in gevaar. De zege in de vierde en laatste rit over 159,5 kilometer tussen Eisenach en Erfurt ging naar de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida).

Colbrelli haalde het in een massasprint voor Yves Lampaert en de Noor Alexander Kristoff. De Kazach Alexey Lutsenko werd vierde. Stuyven vervolledigde de top vijf.

De 27-jarige Stuyven, die tweede werd in de derde etappe en nadien de leiderstrui greep, wint voor het eerst in zijn carrière een rittenkoers. Ook Lampaert staat op het eindpodium, achter Colbrelli.

Op de erelijst van de rittenkoers die vorig jaar na tien jaar afwezigheid opnieuw op de kalender verscheen volgt Stuyven de Sloveen Matej Mohoric op.

Stuyven: “Hoop dat ik naar het WK mag”

Het was geen gemakkelijke dag vandaag”, aldus de kopman van Trek-Segafredo na afloop in het flashinterview. “Heel wat teams hebben geprobeerd om aan te vallen, maar gelukkig kon ik terugvallen op een sterke ploeg, konden we alles perfect controleren en ik ben zeer blij dat ik het kan afmaken met eindwinst.”

Stuyven zat goed geplaatst voor de eindsprint, maar moest daar vrede nemen met een vijfde plaats. “In die sprint zat ik helemaal dood”, gaf hij toe. “Maar goed, ik wist ook dat zelfs indien Colbrelli zou winnen, en dat deed hij, ik dan nog steeds een voorsprong zou hebben in het klassement (Colbrelli was vanmorgen tweede in het klassement, op 13 seconden, red.), alleen mocht er geen kloofje ontstaan in die sprint en dat is ook niet gebeurd. Gelukkig. Ik ben hier heel trots op, dit is mijn eerste overwinning dit seizoen en de eerste rittenkoers die ik op mijn palmares breng.”

Op het programma staat nu nog de Brussels Cycling Classic volgende week zondag. “En dan nog de Canadese koersen, drie mooie wedstrijden waar ik wel naar uitkijk en ja, daarna hoop ik deel uit te maken van de Belgische selectie voor het WK.”

Waarop de speaker Seb Piquet antwoordde: “Het WK, dat wordt wel een grote mogelijkheid nu je deze Ronde hebt gewonnen? “Ja, maar alle Belgen rijden zeer goed en winnen de laatste tijd, al is het zeker wel goed dat ik nu vandaag ook gewonnen heb.”