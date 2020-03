Stuyven over coronadreiging: “Uiteraard zijn we extra voorzichtig, maar ‘t is niet dat ik er panisch van word” JDK/MXG

03 maart 2020

Vanmiddag opent het Waalse wielerseizoen met de GP Le Samyn in Quaregnon in Henegouwen. De laatste koers voor heel wat ploegen en renners naar Noord-Italië vertrekken voor de Strade Bianche van zaterdag of de Tirreno, volgende week. Die koersen vinden ondanks de coronadreiging toch plaats.

“Ik denk dat de meeste renners rond deze tijd van het jaar schrik hebben om ziek te worden, maar nu uiteraard zijn we een beetje extra voorzichtig”, klinkt het onder meer bij Jasper Stuyven, afgelopen zaterdag nog winnaar van de Omloop. “Maar ‘t is niet dat ik er panisch over wordt.” Ook de ploegen zelf zijn op hun hoede, maar extra maatregelen worden er niet genomen.

