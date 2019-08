Stuyven moet kiezen en laat ritzege aan Asgreen: “Eerste keer dat ik leiderstrui draag in profcarrière” Marc Ghyselinck in Duitsland

31 augustus 2019

19u05 2 Wielrennen Jasper Stuyven was naar Duitsland gekomen voor de ritzege, maar misschien gaat hij zondag als eindwinnaar van de Deutschland Tour naar huis. Stuyven werd in de sprint met twee geklopt door Kasper Asgreen. “Ritwinst of trui, het was kiezen.”

Jasper Stuyven leek vertrokken voor een kleine Kuurne-Brussel-Kuurne uit 2016, het jaar waarin hij won na een solo van zeventien kilometer. De vlucht van Stuyven op het einde van een snikhete derde rit in de Deutschland Tour duurde dit keer maar drie kilometer. En anderhalve kilometer voor de streep werd hij door Kasper Asgreen bijgebeend.

Stuyven is een snelle sprinter, maar een keuze drong zich op. Stuyven: “De situatie was duidelijk. Asgreen had nog drie ploegmaats achterop. Als ik niet doorreed, zou hij het ook niet doen en wachten. Ook al ben ik een snelle sprinter, als ik anderhalve kilometer op kop moet rijden ga ik hem niet meer kloppen. Ik koos voor de leiderstrui, Asgreen pakte de ritzege.” Het leek beide mannen een faire deal.

Als hij zondag nu maar geen spijt heeft van die keuze. De voorsprong van Stuyven is krap: 13 seconden op Colbrelli, 18 op Lutsenko, 19 op Lampaert. De Deutschland Tour winnen is nu het nieuwe doel van Stuyven.

“Dit moet de eerste keer zijn in mijn carrière als profwielrenner dat ik een leiderstrui draag. Ik wil dit tot een goed einde brengen. Vrijdag en zaterdag waren de lastigste ritten. Ik ga het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik de Deutschland Tour kan winnen.”

En dan hopen dat bondscoach Rik Verbrugghe het heeft gezien. “Ik kan niet over de renners spreken die hier niet zijn. Yves Lampaert is hier wel en die is ook erg goed. Iedereen maakt het Rik moeilijk”, lacht Stuyven.