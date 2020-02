Stuyven: “Gemotiveerd om te laten zien dat rampzalig 2019 een misstap was” GVS

29 februari 2020

17u05

Bron: Sporza

Jasper Stuyven maakte mee de koers en rekende in de 75ste editie van de Omloop af met Yves Lampaert. “We reden met de ploeg een hele dag attent vooraan”, reageerde de winnaar voor de microfoon van Sporza. “De focus was er van start tot finish. Vooraan rijden heeft geloond vandaag. Dit is hoe dan ook mijn mooiste zege tot nu toe.” De renner van Trek-Segadrefo vloerde Lampaert in een sprint met twee. “Yves zat links van mij. Ik liet hem komen en deed dan op een goede manier de deur toe, maar niet volledig. Ik denk dus niet dat ik iets fout heb gedaan in de sprint.”

Een glansstart na het zwakke 2019. “Vorig jaar was rampzalig. Ik wou vandaag met de ploeg laten zien dat vorig jaar een misstap was. Het doet deugd dat ik meteen kan laten zien dat ik er sta in de openingsklassieker. We waren gemotiveerd.”