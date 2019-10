Stuyven en Theuns typeren wereldkampioen Pedersen: “Hij weet wat hij wil” KDW/GVS

05 oktober 2019

In de Tour de l’Eurométropole showt wereldkampioen Mads Pedersen voor het eerst zijn regenboogtrui. Trek-Segafredo-ploegmaats Jasper Stuyven en Edward Theuns omschrijven én bewieroken de 23-jarige Deen. “Hij weet wat hij wil en werkt hard om zijn doelen te bereiken. Je weet wat je aan hem hebt”, vertelt Stuyven voor de start. Theuns was overdonderd door de wereldtitel. “Ik ben er nog altijd niet goed van. Het is ongelofelijk om hem in die trui te zien. Het zorgt voor veel motivatie.”

Kijk bovenaan naar het interview met Stuyven, hieronder naar het gesprek met Theuns.