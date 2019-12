Stuyven: “Doorgaan op ‘vibe’ van vorig seizoen” - Theuns: “Wereldkampioen geeft extra druk” - Pedersen: “Goed zijn in klassieke koersen” Redactie

13 december 2019

09u38

Bron: VTM Nieuws 4 Wielrennen Na het teleurstellende klassieke voorjaar van vorig jaar hoopt Jasper Stuyven (27) nu wel op succes. De renner van Trek, die eind vorig seizoen de Ronde van Duitsland won, voelt het vertrouwen van de ploeg. “We willen de ‘vibe’ van het einde van vorig seizoen doorzetten”, klinkt het in het interview hieronder.

Edward Theuns: “Wereldkampioen in ploeg geeft extra druk”

Naast Stuyven is er met Edward Theuns (28) een tweede Belg aan de slag bij Trek. Ook hij hoopt te schitteren in het voorjaar. Een doel van heel de ploeg trouwens, zeker met wereldkampioen Mads Pedersen in de rangen. “De wereldkampioen in ploeg hebben geeft wel wat extra druk”, vertelt Theuns.

Mads Pedersen: “Goed zijn in klassieke koersen”

Mads Pedersen (23) wil dan weer schitteren in zijn regenboogtrui. “Ik hoop dat ik op niveau blijf, ik wil alvast goed zijn in de klassieke koersen. En of ik verwacht had dat ik wereldkampioen zou worden? Neen. Ik dacht er zelfs niet aan”, klonk het bij de Deen, die vorig jaar ook al tweede werd in de Ronde van Vlaanderen. “Nadien was het wat minder, maar ik heb nooit getwijfeld.” In de zomer debuteert hij in de Tour de France. “Ik trek naar Frankrijk of mijn team te helpen. Het doel is om Richie (Porte, red.) in Parijs op het podium te krijgen.”