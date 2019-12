Stuyven: “Doorgaan op de ‘vibe’ van vorig seizoen” - Theuns: “Wereldkampioen in ploeg geeft extra druk” Redactie

12 december 2019

21u44

Bron: VTM Nieuws 0 Wielrennen Na het teleurstellende klassieke voorjaar van vorig jaar hoopt Jasper Stuyven (27) nu wel op succes. De renner van Trek, die eind vorig seizoen de Ronde van Duitsland won, voelt het vertrouwen van de ploeg. “We willen de ‘vibe’ van het einde van vorig seizoen doorzetten”, klinkt het in het interview hieronder.

Edward Theuns: “Wereldkampioen in ploeg geeft extra druk”

Naast Stuyven is er met Edward Theuns (28) een tweede Belg aan de slag bij Trek. Ook hij hoopt te schitteren in het voorjaar. Een doel van heel de ploeg trouwens, zeker met wereldkampioen Mads Pedersen in de rangen. “De wereldkampioen in ploeg hebben geeft wel wat extra druk”, vertelt Theuns.