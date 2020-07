Stuyven dicht bij contractverlenging bij Trek-Segafredo JDK

10 juli 2020

06u27 0

Jasper Stuyven (28) staat op het punt zijn aflopende contract bij Trek-Segafredo te verlengen. Even leek het erop dat hij het team, waar hij in 2014 zijn profdebuut maakte, na zeven jaar zou verlaten. Onder meer Israel Start-Up Nation, dat naast de uitbouw van een solide rondekern rond aanwinst Chris Froome ook zijn klassieke ploeg wil versterken en Stuyvens ex-ploegleider Dirk Demol in dienst heeft, toonde reële interesse. Maar tot een concrete deal kwam het uiteindelijk niet. Stuyven was goed aan het seizoen begonnen. Pre-corona won hij de Omloop en werd hij vijfde in Kuurne-Brussel-Kuurne en dertiende in Parijs-Nice.

Lees ook:

‘EK voor aanvallers’ in Plouay wekt behoorlijk wat Belgische interesse, maar...: “Het moet mogen van de ploeg”