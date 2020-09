Streep door Nederlandse ritten in BinckBank Tour: “Pijnlijke, maar noodzakelijke beslissing” Redactie

29 september 2020

22u48

Bron: AD 26 Wielrennen De Nederlandse etappes in de BinckBank Tour gaan niet door. De koers zou woensdag in Zeeland (tijdrit in Vlissingen) en vrijdag in Limburg worden verreden. De twee etappes zijn geschrapt in verband met de aangescherpte coronamaatregelen, zo meldt De Limburger, een Nederlandse krant.

Het besluit is gezamenlijk genomen door de drie burgemeesters van de gemeenten Sittard-Geleen, Terneuzen en Vlissingen gezamenlijk besloten. Het is volgens hen niet mogelijk om aan de aangescherpte maatregelen te voldoen die maandagavond zijn afgekondigd.



In de nieuwe noodverordening die sinds gisteravond van kracht is, staat dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden en/of trainingen. Daarnaast zijn er nog andere regels waar rekening mee gehouden moet worden, zoals het maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn als groep en de sporters en organisaties vanuit landen waarbij een code oranje of rood van kracht is.

Wat er dan met de resterende twee etappes moet gebeuren is nog onduidelijk. Donderdag ligt de finish van de derde etappe in Aalter, maar de start ligt wel in Philippine, net over de grens. Enkel de laatste rit op zaterdag wordt volledig op Belgisch grondgebied gereden. De start ligt in Ottignies, de finish op de Vesten in Geraardsbergen.

Burgemeesters: “Moeilijk, maar noodzakelijk”

Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen baalt, maar zegt dat hij niet anders kon: “Het was een pijnlijke, maar wel noodzakelijke beslissing om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

“Helaas hebben we dit moeilijke besluit moeten nemen, hoe graag we ook dit sportevenement doorgang hadden gegeven”, aldus burgemeester Hans Verheijen van gemeente Sittard-Geleen. Burgemeester Jan Lonink van de gemeente Terneuzen vult aan: “Het is helaas niet mogelijk om deze wielerwedstrijd nu door te laten gaan. Dat is natuurlijk ontzettend spijtig voor de sporters, organisatie en alle betrokkenen.”

De BinckBank Tour was bezig aan haar zestiende editie, al was het tot 2016 nog de Eneco Tour. De etappes gaan altijd door Vlaanderen en het zuiden van Nederland.

