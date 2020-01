Straks uitkijken naar het nieuwe shirt van Mathieu Van der Poel: Corendon-Circus wordt Alpecin-Fenix redactie

01 januari 2020

Mathieu van der Poel zal vandaag in de GP Sven Nys in Baal voor het eerst met nieuwe sponsornamen op zijn shirt rijden: Alpecin-Fenix. Het eerste bedrijf, een producent van shampoo, was al actief in de wielersport als cosponsor van Katusha en daarvoor Giant. Fenix is een Italiaans interieurbedrijf. De ploegnaam Corendon-Circus verdwijnt.

Gokbedrijf Circus kondigde eerder al aan over te stappen naar wielerploeg Wanty-Gobert. Corendon, de touroperator die is overgenomen door het Zweedse Triton, verdwijnt nu ook van het shirt. Met de nieuwe geldschieters wordt de kans groot dat Van der Poel met zijn ploeg de komende jaren ook kan deelnemen aan grote rondes.