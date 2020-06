Straks best betaalde renner ter wereld? “Froome overweegt bod van 5,5 miljoen euro van Israël Start-Up Nation” MG

20 juni 2020

07u00

Chris Froome overweegt een bod van 5,5 miljoen euro om de komende drie jaar voor Israël Start-Up Nation te rijden. Dat meldt de Britse krant The Times. Dat is fors meer dan wat Froome nu bij Ineos verdient. Froome is volgens L’Equipe goed voor een jaarloon van 4,5 miljoen euro. Dat maakt hem de op één na best betaalde renner ter wereld. Alleen Peter Sagan (5 miljoen) verdient meer. Als Froome het bod aanvaardt, gaat hij met gemak voorbij Sagan.

Israël Start-Up Nation maakte afgelopen winter de opstap naar de WorldTour. Het team is eigendom van de Israëlische zakenman en miljardair Sylvan Adams. Adams wil zo snel mogelijk een renner van zijn ploeg op het podium van de Tour zien. Chris Froome, een viervoudige Tourwinnaar en winnaar van de Giro, is einde contract bij zijn huidige team. Volgens The Times heeft Ineos nog geen nieuw contractvoorstel gedaan.

