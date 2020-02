Ronde van de Algarve

En of hij diep ging. Remco Evenepoel tastte flink in zijn krachtenarsenaal om zijn leiderstrui in de Ronde van de Algarve te verdedigen. “ Ik ben totaal leeg”, zei hij in een eerste reactie . “Maar dat moet ook als je die trui wil behouden.” Het leverde alvast enkele spraakmakende beelden op.