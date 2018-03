STRADE BIANCHE RETRO: Duel mano à mano tussen twee toekomstige wereldkampioenen, top tien om van te duizelen Dries Mombert

07u30 2 Wielrennen De koers is terug en dat is voor ons het perfecte moment om in de geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Vandaag rakelen we een man-tegen-man gevecht op van vier jaar geleden. Peter Sagan of Michal Kwiatkowski?

U kon het al lezen in onze donderdagkrant, de Strade Bianche is hot in het peloton. De voormalige wedstrijd voor wielertoeristen is in elf jaar tijd uitgegroeid tot een nieuw monument onder de klassiekers. Grind, Italiaanse heuvels en met de Piazza del Campo een van de mooiste aankomsten op de kalender. De Strade heeft het allemaal. Ook een jong, maar rijk koersverleden. Vier jaar geleden keken twee toekomstige wereldkampioenen elkaar rechtstreeks in de ogen op de witte grindwegen. Het relaas van een mooie lentedag in Toscane.

Alle ex-winnaars aan de start, Sagan topfavoriet

Geen landgenoten aan de start van de achtste Strade Bianche voor profs in San Gimignano. In de pittoreske Stad van Veertien Torens staan op 8 maart wel vijf titelverdedigers te wachten op het startschot. Alexander Kolobnev, Thomas Löfkvist, Fabian Cancellara, Maxim Iglinsky en Moreno Moser zijn er allemaal bij, enkel Philippe Gilbert (BMC) ontbreekt op het appel. Voorts is de topfavoriet te zoeken in de Liquigas-gelederen. Peter Sagan, op dat moment 24 jaar oud, geldt na zijn tweede plaats het jaar voordien als dé te kloppen man.

Italiaans kwartet in het offensief

Onder een stralend lentezonnetje gaat het in gestrekte draf naar de verschillende strade. Op de witte grindwegen blijven op 50 kilometer van de aankomst vier Italianen over in de spits van de wedstrijd. Frapporti, Frattini, Pagani en Fedi lijken weggelopen uit een strijkkwartet van Vivaldi, maar het zijn wel degelijk de eerste renners die de finale aansnijden. De buik van het peloton herbergt naast de vernoemde titelverdedigers een karrenvracht grote namen. Of wat dacht u van Mark Cavendish, Cadel Evans, Alejandro Valverde, Damiano Cunego, Rigoberto Uran en Tom Dumoulin?

Koers ontploft op Strade

Terwijl de kopgroep Italianen uiteenspat, breekt ook de wedstrijd bij de grote kanonnen open. Tinkoff-Saxo, Giant en Omega Pharma-Quick Step rijden in een mum van tijd naar de leiders. Alle groten namen, op Mark Cavendish na, zitten voorin. Het spel der favorieten kan helemaal beginnen op de beslissende grindstroken.

Valverde op kousenvoeten

Geen geslepener vos dan Alejandro Valverde en dat bewees de Spanjaard ook in de Strade Bianche van 2014. Op 30 kilometer van de aankomst barst de wedstrijd uit zijn voegen wanneer Matteo Trentin een eerste keer aanzet. Valverde, Stannard en Evans sluipen er geruisloos naartoe. Voorin komt een mooi groepje van tien man samen. Goed bekeken van de Murciaan, want topfavoriet Sagan valt (even) uit de boot.

Kanongskogel Sagan

Toch is alles plots te herdoen. Vooraan loopt de samenwerking spaak en in de achtergrond sleept Tinkoff-Saxo de rest er weer bij. Net op het moment dat beide groepen samenkomen geeft Peter Sagan er een stevige lap op. De Slovaakse kampioen profiteert van de samensmelting om als een kanonskogel te vertrekken. Niemand reageert, behalve een kwieke Pool. Michal Kwiatkowski slingert zich naar het wiel van zijn concurrent en maant Sagan meteen aan mee rond te draaien.

Weerwerk Valverde en Cancellara levert niets op

Sagan en Kwiatkowski verstaan elkaar zonder aankijken. De voorsprong loopt snel op tot een kleine minuut. Valverde en Cancellara hebben zich laten verrassen door twee jonge wolven en dat beseffen beide heren op de laatste grindstrook. Valverde speelt ridder of mis in de jacht op het leidersduo. Cancellara bundelt de krachten met Cunego en Kreuziger, maar ook dat brengt weinig zoden aan de dijk.

Mano-a-mano in de middeleeuws middenstad

Sagan en Kwiatkowski zijn gaan vliegen. De Piazza del Campo wacht. Middenin het historische stadscentrum van Siena ligt nog één hindernis op de loer. De Via Santa Caterina, een steile weg met pieken tot 16 procent. Sagan lijkt op basis van zijn verschroeiende demarrage de grootste kansen te hebben. Een man-tegen-mangevecht dringt zich op.

Sagan plaffoneert

Met nog iets minder dan één kilometer te gaan is het zover. De twee voormalige jeugdconcurrenten draaien zij aan zij de Via Santa Caterina op. Sagan veinst een aanval en gaat even op de trappers lopen. Kwiatkowski komt ernaast. En pats! Plots is de Pool weg. Sagan plafonneert helemaal en bekoopt zijn inspanningen eerder in de wedstrijd.

Ontluikende Kwiatkowski wint

Bovenop de slothelling mag Kwiatkowski nog één keer omkijken. Sagan spartelt op de tweede plaats, terwijl Valverde zich verderop in de diepte tevreden moet stellen met de laagste podiumplek. Een oorverdovend lawaai komt Kwiatkowski bij het opdraaien van het Piazza del Campo tegemoet. De triomftocht is compleet. De Pool wint zijn eerste grote eendagswedstrijd en met het wereldkampioenschap later dat jaar zou er nog een vette vis volgen.

Impressionante top tien

Als toemaatje hier ook nog even een blik op de top tien van de Strade Bianche in 2014. Mooiere namen hebben we zelden gezien.

1. Michal Kwiatkowski (wereldkampioen 2014)

2. Peter Sagan (wereldkampioen 2015, 2016 en 2017)

3. Alejandro Valverde (viervoudig winnaar Luik-Bastenaken-Luik)

4. Damiano Cunego (winnaar Giro 2004)

5. Roman Kreuziger (winaar Amstel Gold Race 2013)

6. Fabian Cancellara (drievoudig winnaar Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix)

7. Cadel Evans (wereldkampioen 2009 en winnaar Tour 2011)

8. Warren Barguil (bolletjestrui Tour 2017)

9. Wout Poels (winnaar Luik-Bastenaken-Luik 2016)

10. Simon Geschke (ritwinnaar Tour 2015)