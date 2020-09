Stijn Vlaeminck was getuige van “schrijnende mokerslag” voor Jumbo-Visma én kijkt uit naar WK: “Als Belgen samenwerken, zit er wat in” Redactie

Wielrennen Onze journalist Stijn Vlaeminck volgde de Tour de France drie weken lang vanaf de eerste rij. Vannacht sliep hij nog eens in zijn eigen bed, maar hij zette wel zijn wekker om bij JOE terug te blikken op het spektakel van de voorbije weken én om vooruit te blikken naar het WK van later deze week.

“Het was niet normaal. De schoonheid van topsport”, zegt Vlaeminck in bovenstaande video over de knotsgekke ontknoping van de Tour. “Op voorhand kunnen wij, ook ik, dan wel verkondigen dat Roglic sowieso het geel houdt. Maar kijk: wij zeggen ook maar wat. Het zijn de sporters die het doen. Al is het natuurlijk bijzonder uitzonderlijk wat Pogacar gepresteerd heeft. Niemand had dat kunnen voorspellen.”

“Je staat daar dan op de top van La Planche des Belles Filles en ziet renner na renner aankomen. En als journalist ga je dan bekijken wat er in godsnaam gebeurd is. Ik heb het in die drie weken Tour niet meegemaakt dat journalisten zo hard aan het lopen waren als toen. Niemand wist wat er gebeurde. Het was chaos en eigenlijk was het fantastisch om mee te maken.”





Bij Jumbo-Visma bleven ze ontgoocheld achter. Hebben zij het verkeerd aangepakt door op één paard te wedden? “Achteraf is dat natuurlijk makkelijk om te zeggen. Maar het zág er natuurlijk wel goed uit, hé. Ze hebben eigenlijk de hele Tour gedaan wat ze moesten doen, zoals het gepland was. Roglic heeft ook geen slechte tijdrit gereden. Hij was vijfde en heeft gedaan wat hij kon, maar Pogacar had een superdag. Een schrijnende mokerslag was het wel voor Jumbo-Visma. De hoofdjes gingen hangen, pijnlijk om te zien. Maar dat hoort er nu eenmaal bij.”

Om af te sluiten blikt Vlaeminck ook nog even vooruit naar het WK van eind deze week. “Vrijdag wordt al een belangrijke dag, de tijdrit. Daar heeft Wout van Aert zijn zinnen meteen op gezet. Hij spreekt dat ook gewoon uit. Zeer on-Vlaams of on-Belgisch. Maar hij zit in topvorm. Donderdag gaat hij het parcours verkennen, dacht ik. Hij gelooft heel hard in de wereldtitel in de tijdrit en wie weet zondag ook op de weg. De Belgische ploeg is eigenlijk ook goed. Als ze goed samenwerken, dan zit er wel wat in. Maar pas op: het is écht een zwaar parcours. Afwachten, dus.”

