Stijn Vlaeminck voorgesteld als nieuwe sportverslaggever binnen News City: “Ik heb zin om mij te smijten” MXG

26 juni 2020

18u55 0 Wielrennen Stijn Vlaeminck (38) komt de sportredactie van News City versterken. Vlaeminck komt over van de VRT waar hij 14 jaar heeft gewerkt. “Ik heb zin om mij te smijten”, klinkt het. Hij gaat nauw samenwerken met de wielerjournalisten, maar zal ook ingezet worden op grote evenementen zoals het EK voetbal volgend jaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het is een beetje onwennig, maar ik vind het wel de max. De motivatie en de drive die hier hangen, merk ik meteen. We hebben al projecten besproken. Ik heb zin om mij te smijten”, klinkt het bij Vlaeminck. “Ik ga mij in eerste instantie focussen op de koers. Er komen er nu hopelijk veel aan. Met Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije gaan we heel wat doen. En ook volgend jaar komt er heel wat moois aan. Een EK voetbal, een WK wielrennen in ons land, de Olympische Spelen. Wat het allemaal concreet wordt zien we nog wel. Ik moet het nog wat laten bezinken, maar het feit dat ik hier al sta, maakt het heel speciaal voor mij.”

Merijn Casteleyn, sinds 2005 wielerjournalist voor VTM Nieuws en HLN, zal de komende tijd wat minder op het scherm te zien zijn. Hij gaat zich vanaf september opnieuw focussen op zijn job in het onderwijs. Helemaal verdwijnen doet hij niet, maar een groot deel van zijn opdrachten zal door Vlaeminck worden overgenomen. “Hij moet weinig van mij leren, denk ik. Hij is geen ‘bleu’ke’ meer. We gaan een gesmeerde tandem vormen.”

Lees ook:

Stijn Vlaeminck stapt na 14 jaar StuBru over naar ‘News City’ om voluit sportverslaggever te worden

INTERVIEW. VTM-wielergezicht Merijn Casteleyn stopt ermee voor zijn kinderen: “Mijn zoontje weende van blijdschap” (+)