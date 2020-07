Stijn Vandenbergh heeft twijfels bij wielerseizoen: “Als de eerste van het peloton hoest of spuwt...” JSU/ODBS

06 juli 2020

21u55

Bron: VTM Nieuws 0 Wielrennen Met AG2R vertoeft Stijn Vandenbergh in de Franse Alpen in Vaujany, ter voorbereiding op wat een wel héél speciaal wielerseizoen wordt. Als dat al in zijn geheel kan plaatsvinden. Want met corona dat nog steeds om de hoek loert, plaatst de superknecht daar vraagtekens achter.



“Het gaat toch moeilijk zijn”, zegt Vandenbergh bij VTM Nieuws. “Je start met een tweehonderdtal renners, als er voorin iemand hoest of spuwt... dat gaat toch altijd gevaarlijk zijn. Ik heb mijn programma tot eind oktober gekregen (Vandenbergh start met Milaan-Turijn en Milaan-Sanremo om dan via de Ronde van Wallonië en de BinckBank Tour de klassiekers af te werken, nvdr), maar ik heb er toch mijn twijfels bij of ik dat helemaal ga kunnen afwerken. Als je ziet dat er alweer opflakkeringen zijn in Spanje en Italië, waar we over een kleine maand moeten rijden. Ik vrees dat het nipt zal worden”, aldus Vandenbergh, die het ook nog over zijn contractsituatie bij de Franse ploeg heeft.

