Stijn Devolder (40) zet punt achter wielercarrière

04 november 2019

14u40

Stijn Devolder stopt met koersen, zo meldt Het Nieuwsblad. De inmiddels 40-jarige West-Vlaming won in zijn carrière onder meer twee keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer het Belgisch kampioenschap op de weg.

Devolder liep in 2001 stage bij Mapei-Quick Step. Daarna verdedigde de West-Vlaming onder meer de kleuren van US Postal, Discovery Channel, de Quick.Step-ploeg, Vacansoleil-DCM, Trek Factory Racing, Verandas Willems-Crelan en tot slot ook Corendon-Circus. Bij die laatste twee ploegen moest de ervaren Devolder als wegkapitein respectievelijk Wout van Aert en Mathieu van der Poel bijstaan tijdens hun voorjaar op de weg.

Devolder fietste een knappe erelijst bij elkaar. Hij won onder meer de Ronde van Vlaanderen in 2008 en 2009 en het Belgisch kampioenschap op de weg in 2007, 2010 en 2013. Daarnaast was hij ook onder meer twee keer de beste op het BK tijdrijden (2008 en 2010) en Devolder won ook twee keer (2008 en 2010) het eindklassement van de Ronde van België.

Devolder was uiteindelijk achttien jaar prof. Zijn laatste koers werd de Ronde van Zeeland op 12 oktober. Devolder eindigde die wedstrijd op de 52ste plaats.